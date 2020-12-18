Лолита рассказала о судьбе своего коллектива в период пандемии коронавируса

Москва, 18 декабря. Популярная российская исполнительница Лолита Милявская призналась, что не распустила свой творческий коллектив в пандемию коронавируса. В разговоре с корреспондентом издания Teleprogramma.pro артистка объяснила, почему приняла решение не бросать своих музыкантов на произвол судьбы в столь непростое и для нее, и для всех время.

Лолита откровенно рассказала о судьбе своего творческого коллектива в период пандемии COVID-19. Совсем скоро артистка выступит в Дубае. Концерт даст возможность подзаработать и ей самой, и ее творческому коллективу. По словам Милявской, в крупнейшем городе ОАЭ соблюдаются все меры предосторожности, однако карантина там как такового нет.

«Концерты проходят с 50% рассадкой в зрительном зале. В Дубае у меня будет плановая работа, оговоренная еще летом. Я соскучилась по выплате зарплат коллективу», — добавила Лолита.

Певица также призналась, что пока не знает, когда сможет выступать перед российским зрителем.

«Работа в России начнется, как и у всех. Это произойдет, когда снимут ограничения», — пояснила она.

Лолита продолжает активно вести публичную жизнь и принимает участие в различных шоу. К примеру, артистка стала ведущей программы «Суперстар. Возвращение» на телеканале НТВ, в рамках которой звезды исполняют песни своих коллег по цеху. Однако съемки проекта были омрачены ее конфликтом с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Лолита даже довела его до нервного срыва.

Соседов выходки певицы терпеть не стал и признался, что пожаловался на нее руководству шоу «Суперстар. Возвращение». Музыкальный критик подчеркнул, что ему неприятно работать в режиме постоянного давления, так как в кадре он должен всегда улыбаться и быть в хорошем настроении. Милявской было сделано замечание.