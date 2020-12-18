Киев, 18 декабря. Скандальный экс-министр здравоохранения Украины, гражданка США Ульяна Супрун призвала украинцев избавиться от советского наследия в своих аптечках. К декоммунизации медицинских средств женщина призвала на своей странице в Facebook.

«Советчиной» были названы горчичники, зеленка, йод, оксолиновая мазь. Супрун не предложила альтернатив этим средствам, за исключением использования обычной воды при промывании неглубоких ран.

Ранее бывший министр призвала бороться с «совковым мракобесием» и выпустила книгу с названием «Мочи Манту».

Как пишет женщина, она пыталась передать «уникальный опыт» ее команды, собранный ею во время работы в области здравоохранения и за годы общения с людьми. По словам Супрун, украинцы боятся ставить прививки и готовы скупать все лекарства из аптеки после случайного чиха прохожего.

«Стране нужен новый герой. Герой, который расправится с совковым мракобесием и разорвет цепь неправильных решений, которые мешают нам быть здоровыми. Встречайте — здравый смысл. Главный герой нашей новой книги «Мочи Манту», — описала она свою работу.

Урожденная американка хоть и рассталась с министерским креслом, но все еще «печется» о судьбе Украины и ее населения. Однако в сердце граждан ответной любви нет. За уничтожение медицины (так называемую «реформу здравоохранения») гостью из США в народе ласково называют «Доктор Смерть».

Но пани Ульяна не обижается, а лишь продолжает делиться своими бесценными советами. Так, Супрун очень заботится о представителях сексуальных меньшинств.