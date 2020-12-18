Российские звезды просят субсидии, имея бизнес, который приносит деньги и при пандемии

В Сети не стихают уже месяц жалобные откровения звезд российской эстрады, которые утверждают, что окончательно обеднели из-за запретов концертов и гастролей. Многие утверждают, что проедают последние деньги, нечем платить музыкантам и им срочно нужна помощь от государства. ФАН решил посмотреть – соответствуют ли действительности жалобы знаменитых исполнителей или есть еще бизнес, который может позволить заработать на хлеб с маслом.

Валерий Меладзе

Самым яростным жалобщиков оказался Валерий Меладзе. В соцсетях певец даже предложил коллегам проигнорировать съемки новогодних передач. По мнению исполнителя, раз запретили концерты, то праздник вообще не нужен.

«Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т.д. сидят без работы, без средств к существованию уже восемь месяцев, — пишет певец. – «…» И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в Новогодних программах».

Только Меладзе забыл упомянуть, что вместе со своей сестрой Лианой организовал бизнес, никак не связанный с исполнительским искусством. В 2017 году Валериан Шотаевич (настоящее имя Меладзе) арендовал у Департамента городского имущества земельный участок в Восточном Бирюлево площадью 1581 квадратных метров. Плата за аренду небольшая – порядка 400 тысяч рублей в год. Сейчас на нем стоит двухэтажный торговый центр «Вантаж», весь первый занимает сетевой продуктовый магазин эконом-класса. Магазин работает и в пандемию без закрытий, поэтому аренду платит регулярно. Выручка от сдачи в аренду площадей – стабильная. Конечно, не сравнить с доходами Меладзе, как певца, где он за участие в концерте получает по три миллиона рублей. Но для большинства россиян эти деньги покажутся нереальными – чистая прибыль составляет порядка 14 миллионов рублей в год. То есть больше миллиона в месяц. Для сравнения – бурильщики в «Газпроме», у которых крайне важная и тяжелая работа получают максимум до 200 тысяч рублей.

Олег Газманов

Еще один из пострадавших – Олег Газманов, который жаловался, что у него отменили более 100 концертов из-за пандемии. Действительно, потери большие. Газманов один из самых дорогих артистов российской эстрады. Два года назад за выступление на дне города в петербургском Колпине он заработал 3,5 миллиона рублей. То есть по этим расценкам Олег Михайлович недополучил 350 миллионов. Но Газманов имеет не только бизнес в сфере культуры. Не так давно Олег Михайлович купил долю в компании, торгующей книгами оптом.

Также он аффилирован с крымской компаний «Никитские биологические системы», производящей парфюмерные и косметические средства, знаменитые крымские ароматические масла. Компания имеет право производить и антисептики, спрос на которые вырос в период пандемии многократно. Среди разрешенных видов деятельности у «Никитских биологических систем» есть и такие прибыльные, как «деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями».

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин

Еще в апреле лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин в одном из эфиров федерального канала пожаловался, что у них с Натальей Сенчуковой на жизнь осталась 31 тысяча рублей. Хотя тогда и концерты только отменять начали, да и многие россияне живут месяц на более скромную сумму. При этом Сенчукова регулярно выкладывает фотографии из их шикарного загородного дома, где семейная пара на 31 тысячу рублей пьет дорогое шампанское, ест кондитерские изделия, сделанные на заказ.

Секрет «выживания» прост – Наталья Сенчукова владеет судоходной компанией Дюна. И даже имеет госконтракты. В 2018 году она заключила агентский договор с «Алмаз-Антей Строй» на сумму свыше 30 миллионов рублей на перебазировку и содержание теплохода «М.В. Ломоносов». То есть в любом случае ее деятельность никак не связана с пандемией, она не туристов катает, а содержит и обслуживает теплоходы.

МРОТ

В мае 2020 года несколько звезд даже обращались за субсидиями в виде МРОТ из-за падения доходов. Среди них были Николай Басков (есть лицензия в области теле и радиовещания, выступает на различных шоу по федеральным каналам за гонорары), Филипп Киркоров (имеет компанию, торгующую спецодеждой в розницу и потребительскими товарами оптом), Валерия (деятельность ресторанов и доставка продуктов питания), Сергей Лазарев (производство кормов для животных и деятельность ресторанов, доставка продуктов питания). Не всем было одобрено, но факт самого обращения звезды не скрывали – они хотели получить 12 300 рублей в помощь, как пострадавшие от пандемии.

Напомним, ранее Юрий Лоза осудил покупку сыном Валерии Арсением Шульгиным себе Maybach за 10 миллионов рублей. По мнению Лозы, в период пандемии лучше помочь людям, которые нуждаются в средствах для покупки еды. Арсений уверяет, что заработал сам себе на машину, при этом он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, торгующий по Интернету. В ноябре Юрий Лоза в эфире медиацентра «Патриот» выразил мнение, что призыв Меладзе бойкотировать участие в новогодних «голубых огоньках» является исключительно популистским шагом.