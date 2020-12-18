Жительница Дагестана пожаловалась на задержку в выплате детского пособия

Махачкала, 18 декабря. В Дагестане семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет более двух месяцев не получали положенные выплаты, рассказала ФАН жительница Сергокалинского района республики. В Минтруде региона уверяют, что все обязательства перед гражданами уже выполняются.

У Саният из Сергокалинского района двое детей, старший из которых уже достиг трехлетнего возраста, младшему столько исполнится в январе будущего года. С получением выплат на старшего ребенка у нее возникли проблемы еще летом. По ее словам, невнимательность работников районного управления социальной защиты населения привела к тому, что положенные деньги ей были перечислены с опозданием.

«На счет детских выплат. Еще летом я себе и сестрам через личные кабинеты на портале Госуслуг подала заявку. Сестры получили выплаты, а я нет. Но, как выяснилось, это была вина работников органа соцзащиты – они пропустили мою заявку. Через месяц я получила все выплаты», – рассказала Саният агентству.

Как уверяет девушка, за этим последовала еще более длительная задержка в выплате пособия. Деньги за октябрь и ноябрь ей были перечислены лишь около недели назад.

«Именно в Дагестане с октября не было выплат на детей от трех до семи лет. Три месяца не было выплат, и 10 или 11 декабря поступили деньги за три месяца», – отметила она.

На вопрос с чем связана была задержка в этот раз, по словам Саният, работники управления соцзащиты отвечали, что на соответствующие выплаты в республике нет средств.

«Говорили, что в Дагестане нет денег. Бесит эта ситуация – в Дагестане нет денег на выплаты», – сетует девушка.

ФАН не удалось связаться с управлением социальной защиты населения Сергокалинского района по номеру телефона, который указан на официальном сайте республиканского Минтруда. При этом в самом ведомстве не смогли оперативно прокомментировать сведения о задержках в выплатах детских пособий.

Однако ранее в министерстве сообщали, что в муниципалитеты Дагестана поступили дополнительные средства на осуществление выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Тогда агентству удалось выяснить, что речь идет о 7,5 миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов.

В частности, из резервного фонда правительства Дагестана в декабре было выделено почти 350 миллионов рублей. Из федерального бюджета регион в ноябре получил более 7,2 миллиарда рублей.

С предложением ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в начале года выступил президент России Владимир Путин. На реализацию выплат было выделено более 136 миллиардов рублей. В октябре федеральное правительство на эти цели направило дополнительно более 8,8 миллиарда рублей, а в ноябре – еще 61,8 миллиарда.

Размер ежемесячного пособия семьям с детьми от трех до семи лет составляет половину от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В Дагестане этот минимум превышает 10 тысяч рублей, соответственно, размер выплаты составляет более 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

В ходе прошедшей в четверг, 17 декабря, ежегодной пресс-конференции Владимир Путин объявил, что размер пособия с 2021 года может быть увеличен до полного прожиточного минимума.