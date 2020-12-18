Экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин: Звезды не гаснут

Певец, композитор, музыкант и бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, с какой целью он пришел в музыкальный проект на телеканале НТВ «Суперстар! Возвращение» и почему музыканту не нужно сегодня доказывать, что он — состоявшаяся звезда.

Примечательно, что накануне, 17 декабря, Левкин отметил свой второй день рождения — именно в этот день несколько лет назад ему сделали операцию по пересадке костного мозга, после которой он начал возвращаться к полноценной человеческой и творческой жизни.

«Я не говорящая голова — я музыкант»

— С какой целью вы пришли в проект? Почему именно вас взяли?

— Скажу просто: я не понимаю, почему меня взяли. Потому что несколько раз в месяц я кручусь на каналах: иногда «говорящей головой», иногда экспертом, что-то пою. Но я очень благодарен продюсерам проекта за то, что они меня выбрали, потому что это музыкальный проект. А я все-таки не «говорящая голова» — я музыкант. Хотя и поговорить горазд (смеется). Для меня было очень важно, что идея проекта — показать современного исполнителя, в каком он сейчас состоянии. Я долго не думал.

У меня Маруся — жена — училась в Пермском государственном институте культуры у учеников Иоакима Георгиевича Шароева, а я учился у самого Иоакима Георгиевича. Поэтому мы в одном направлении думаем о том, что касается сцены. Мало того, что она участвует в моем концерте, еще в концерте участвует Ника — наша младшая дочь. И у нас сейчас выйдет альбом, который будет называться «Семейный альбом», где пою я, поем мы дуэты с Марусей, с Никой, все вместе. Поем песни о родителях, о маме, о папе, о дочке. И детские песни, которые Ника поет.

Сейчас мы должны еще несколько песен записать. В одной песне будет участвовать моя старшая дочь Вика. Поэтому мы долго не думали. Я говорю жене: «Смотри, какое предложение. Классно? Попеть нам?» Она говорит: «Конечно! Ты что, хочешь отказаться?» Я говорю: «Нет, я просто тебя ставлю в известность, что я пошел».

— Много времени отнимает проект?

— Да, очень много. Как-то мне сказали: «Хочешь, чтобы понравилось — выйди и спой». Но надо знать меня: чтобы исполнить какую-то песню, я лезу в энциклопедию, читаю, кто первый исполнитель, как пели, кто использовал какие тональности. Для меня это очень важно. Кто писал стихи — это очень для меня важно. Что за человек композитор? Кто исполнял?

Когда я начинал — давно это было — мне дали талмуд и говорят: «Вот слова, вот аккорды. Давай пой». Я эту песенку не знал, но что-то там пел.

Это — не тот вариант. Потому что мнения четырех человек, которые сидят в жюри, — это одна ситуация. Все они музыканты, у всех — свое отношение к первоисточнику. Это уважаемые люди — но мы, музыканты, не то чтобы скупы на похвалу, просто у нас есть свое представление, как и что должно случиться. Поэтому все равно — это мнение четырех человек, уважаемых людей, которых я знаю.

Например, я Maruv не знал до проекта. Но когда Ника, младшая дочь, узнала, что будет Maruv в жюри сидеть, она стала напевать какие-то песни, делать какие-то движения. Спасибо большое дочери — познакомился с человеком.

— Этот проект — соревнование голосов, спор со временем, друг с другом или вообще не соревнования?

— Я не соревноваться туда пришел. Самое большое соревнование было с самим собой. Все песни, которые мне предложили, очень достойные. Тем не менее, у меня свой взгляд на музыку, и слава богу, что я уже могу петь то, что мне нравится. Я очень скрупулезно отношусь к материалу.

«Я уже всем все доказал»

— Вы что-то доказываете на проекте?

— Скажу ужасную вещь: я никому ничего не доказываю, я уже всем все доказал, слава богу. У меня есть свой зритель, свой слушатель. Просто возможность напомнить о себе — это ведь не самое главное в этом проекте. И я очень счастлив, что продюсеры вспомнили, так скажем, обратили на меня внимание.

— Какие там отношения между участниками? Вы единомышленники или просто каждый сам по себе?

— Мы все друг друга поддерживаем очень-очень серьезно. Потому что [до проекта] с Владом Сташевским я уже давно не виделся, с Богданом — лет пять не виделся. С Алиской Мон довольно-таки часто пересекались на различных мероприятиях, с Колей Трубачом тоже пересекались. С Юлей Волковой тоже давно не виделись. Татьяну Иванову тоже видел, нечасто, но видел.

Мы нормально друг к другу относимся, нам делить нечего. Видимо, это задумка была такая у продюсера, чтобы представить разные музыкальные направления и разные возрастные категории. Потому что у нас аудитория практически не пересекается. Здесь только сам выйди, покажи, что умеешь, чему научился за это время, и спой так, как ты считаешь нужным. Понимаете, здесь дело не в том, чтобы спеть как в оригинале — а в том, чтобы спеть так, как ты чувствуешь.

— Что вам больше всего нравится в этом проекте?

— Восхитительная команда! Просто суперкоманда, которая работала над проектом: от музыкальных продюсеров и аранжировщиков до световиков, ребят, которые на сцене декорациями занимались.

Режиссеры: Андрюха «Царь» — это нечто, не зря его «царем» все называют. Лола шикарная абсолютно, Вадим Такменев, члены жюри. Побольше бы таких проектов.

— У вас были серьезные проблемы со здоровьем (17 лет назад у Владимира Левкина диагностировали рак лимфоузлов. — Прим. ФАН). Вам не было страшно за свой иммунитет во время пандемии?

— Мы всегда на репетиции в масках и в перчатках ходили. Мы выполняли все рекомендации Роспотребнадзора — это раз. Во-вторых, поймите, волков бояться — в лес не ходить. Мы не знаем, где и когда нас настигнет какая-то болезнь — неважно, какая. Это может быть ужасный рак, это может быть коронавирус, это может быть грипп или что-то еще.

А мы-то все-таки члены общества, которые еще действуют. Не пойти в музыкальный проект из-за страха перед COVID-19 — поверьте, это не ко мне. Я много чего в жизни боюсь, и коронавируса в том числе, но я делаю все, чтобы все прошло нормально.

«Любой артист — одинокий персонаж»

— Коллеги завидуют, поддерживают? Какая реакция?

— После моего исполнения на проекте песни Михаила Танича «Я куплю тебе дом» — я не ожидал, но мне позвонили очень многие исполнители шансона и сказали, что да, это было по-твоему, так, как ты это прочувствовал.

— Я читала, что вы с Иваном Охлобыстиным дружите. Он как-то поддержал вас в этом проекте?

— Иван Иванович очень часто меняет номера, дозвониться ему невозможно, так что я не знаю. А так, по большому счету, любой артист — это одинокий персонаж. Поддержка — это семья. Да, у меня большая семья, все меня поддерживают: мама, сестра, и у нас с Маруськиной стороны все поддерживают, племянники, братья двоюродные-троюродные. Михаил Сергеевич Боярский поддерживает меня в Instagram. И поклонники, конечно, — они вообще молодцы!

— Как работает былая слава? Хотели бы вы ее вновь получить?

— Слава или не слава — это все не те понятия, которыми я живу и руководствуюсь. Я очень часто говорю: важна для меня работа и чтобы эта работа была достойно оплачиваема, и чтобы люди, посмотрев проект, увидели, что артиста можно приглашать. Очень жаль, что они не увидят, как мы все вместе поем, всей семьей. Вот это правда очень жаль.

Насчет звезд — они не гаснут. Они иногда превращаются в болиды, которые носятся по вселенной. Они иногда чуть дальше, иногда чуть ближе к Земле, но они не гаснут. И я не знаю ни одного профессионального музыканта, который бы угас. Я человек 50 вот так бы выставил и всех возвратил. Я сам не раз проводил мероприятия, проводил концерты, и мои заказчики всегда очень просят тех людей, которых они в детстве еще слышали и слушают до сих пор. Это для современных звезд мы не существуем. Но поверьте, для людей за пределами Московской кольцевой дороги мы очень и очень существуем.

— Вы пришли в проект поп-исполнителем? В каком жанре вы работаете?

— Как эстрадный исполнитель. Почему-то мы забыли это слово, а оно очень емкое.

«Профессия — Владимир Левкин»

— То есть вы себя не видите на YouTube, вам нужен живой зритель?

— Я есть на YouTube, я есть в «ТикТоке», в Instagram. Меня там достаточно. Я концерты пою, мне важен зритель. Для меня нет ничего важнее той реакции, которую люди испытывают на моих концертах. Когда ты выходишь с не очень знакомыми песнями, а потом, в конце концерта, люди вместе с тобой поют и выкрикивают: «Давай еще!»

— Кем вы себя ощущаете больше? Артистом, бизнесменом или музыкальным продюсером?

— Профессия очень простая — Владимир Левкин. Зайдите в Интернет, посмотрите, кто этот человек. Это и общественный деятель, и продюсер, это и музыкант, это и поэт, и композитор. А сейчас даже писатель. Я во время пандемии начал писать книжку небольших рассказов под названием «Непридуманные истории». Потому что очень много всего было в моей жизни веселого. И я хочу эти веселые страницы оставить и своей семье, и тем, кто с удовольствием это прочитает. Потому что я считаю, что юмор — это довольно-таки большая часть жизни. И если ты улыбаешься, то на три минуты продлеваешь себе жизнь.

— Вам через многое пришлось пройти. Вы изменились за эти годы с начала карьеры?

— У каждого артиста — свой пусть. Если честно, я не желаю молодым артистам того, через что прошел я, потому что такое выдержать могут только те, кто родился в Советском Союзе, у кого отец военный, а мама — детский врач.

Чтобы пройти из общеобразовательной школы в музыкальную полтора километра, мне приходилось с немецкими ребятами драться, потому что они называли меня «русиш швайне». А я снимал портфель и бил их наглые морды. Мне семь лет было. Это было в Потсдаме в Германии. И это было практически три раза в неделю. А потом еще играть на баяне этими разбитыми кулаками...

Поэтому я благодарен своим родителям за то, что они меня с детства учили, что надо быть человеком и на оскорбления отвечать, как ты умеешь. Сейчас я немножко по-другому отвечаю на оскорбления, но не дай бог… Я через многое прошел.

— Вам удалось победить страшную болезнь…

— Второй раз, когда у меня был рецидив перед Новым годом, я просто заклеил все камеры, которые только можно было заклеить, уговорил всех врачей, которых только можно было уговорить и, надев паричок, пошел работать — и отработал 15 концертов. Маруся была глубоко беременна, у нее была работа, была зарплата. Но мы ждали Нику, и надо было встретить ее достойно. Встал и пошел, отработал. У меня с собой был чемодан шприцов со всякими возможными и невозможными лекарствами.

И поймите, это — от воспитания, это мои родители, я — их продолжение. Я очень надеюсь, что мои дочери будут продолжением меня. Есть какие-то вещи, есть заповеди родителей, когда они соединяются — получается человек, а когда не соединяются, человека не получается, при всем моем уважении ко многим людям.

Моя философия очень проста: я с собой никого не зову, я не бегу впереди колонны с красным знаменем. Я просто живу так, как я живу, так, как считаю нужным.

— Главные правила жизни от Левкина?

— Будь сильным. И если это конкретно Левкин, мое правило — быть Левкиным.

— Ваша жена Маруся была вашей фанаткой. Тем не менее, сейчас у нее музыкальная карьера...

— Ненавижу это слово! Она была поклонницей. Музыкальная карьера у нее началась еще давным-давно, в ижевском Дворце пионеров. Мы очень много в чем дополняем друг друга, и это главное. Я, если честно, многим бы пожелал, чтобы рядом с нормальными мужиками были нормальные женщины.

— У вас уже появилось новогоднее настроение?

— К сожалению, эта ситуация [с пандемией коронавируса] подъела все, что только можно подъесть. И реально — мне нужна работа. И спасибо большое за то, что реально в такое сложное время город будет светиться. Это здорово, это поднимает настроение. Люди чувствуют праздник. Это правильно. Но давайте чуть меньше лампочек, и поставим вот эти живые радиоточки из артистов, которые будут 12 часов в сутки играть, сменяя друг друга. Можете представить, какую массу мы поддержим. И я уверен, что света меньше не станет.