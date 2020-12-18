Рустам Солнцев объяснил, почему недолюбливает братьев Запашных

Москва, 18 декабря. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев объяснил свою ироничную реакцию на сценические костюмы братьев Запашных. В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro шоумен рассказал, как относится к цирку и почему представления с животными должны уйти в прошлое.

Рустам Солнцев накануне в своем Instagram-аккаунте разместил снимок, на котором Эдгард и Аскольд запечатлены в своих сценических костюмах.

«Все-таки мускулистые женщины прекрасны», — с иронией написал экс-участник «Дома-2».

Солнцев объяснил, почему недолюбливает братьев Запашных. Он отметил, что ему не по душе цирковая деятельность известных дрессировщиков животных, а фотография — всего лишь юмор.

«Фотка, конечно, просто идиотская. Я их не люблю, потому что они животных мучают. Они долгое время выглядели по-дурацки, выходя на сцену. Цирк с животными должен уйти в прошлое. Как они с агрессией это отстаивают — это просто удивительно», — поделился своей точкой зрения Солнцев.

Шоумен также назвал ужасной ситуацию, когда тигров бьют плетками. Как заметил Солнцев, у животных тоже может быть династия, и им неприятно такое отношение.

Цирки оказались самыми незащищенными организациями во время пандемии коронавируса среди учреждений культуры. Выяснилось, что даже после снятия ограничений в стране к полноценной работе смогли приступить только три цирка — Большой Московский, Казанский и Никулина на Цветном бульваре. Подробнее об этом — в эксклюзивном материале ФАН.