Украина может развалиться на части из-за новой гражданской войны

Из-за политического и экономического кризисов на Украине может вспыхнуть гражданская война, которая приведет к развалу страны. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился известный политик, экс-депутат украинского парламента Алексей Журавко.

Заместитель секретаря СНБО Украины, экс-замкомандующего сил спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил, что после смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе активизировались пророссийские силы. По его словам, на это обратили внимание неравнодушные граждане, проживающие в первой столице Украины. Офицер пообещал, что патриоты страны смогут удержать город под своим контролем, как это было в 2014 году.

«Проукраинский слой, который есть в Харькове, обеспокоен ростом колебаний в сторону России, поднятием голов пророссийских сил. У меня большое количество друзей и коллег, которые живут в Харькове, так вот они обеспокоены тем, чтобы государство не потеряло свои позиции Украины в Харькове», — заявил Кривонос.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием по данному поводу к украинскому политику Алексею Журавко. По его словам, активизация пророссийских сил в Харькове не связана со смертью градоначальника Геннадия Кернеса.

«Киевским властям необходимо как-то отвлекать население от проблем в экономике, вот они и делают подобные заявления. Знаете, на данный момент я не наблюдаю, чтобы в Харькове активизировались пророссийские силы. Это очередной вброс, чтобы вновь выставить Россию в плохом свете. Что касается Харькова, то это русский город, в котором проживают русскоязычные люди. Харьковчане понимают, что Украина и Россия должны жить вместе, поскольку их связывает тысячелетняя история. Если бы не влияния со стороны Запада на киевские власти, то Харьков, Херсон, Одесса и другие города давно бы ушли от Украины. Поэтому нельзя говорить о том, что активизация пророссийских сил в Харькове произошла после смерти Кернеса», — считает собеседник ФАН.

Алексей Журавко уверяет, что политическая и экономическая ситуация в стране сегодня очень опасная. По его словам, есть все основания говорить о том, на Украине может начаться полномасштабная гражданская война, которая приведет к развалу государства.

«Рано или поздно затяжной политический кризис на Украине все равно приведет к ее развалу. Кроме того, есть предпосылки для того, чтобы на подконтрольной Киеву территории началась гражданская война. Экономика оставляет желать лучшего, а украинцы продолжают массово выезжать из страны. Отток населения говорит о том, что страна теряет свою государственность», — заявил политик.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что экс-премьер Украины раскритиковал «гениальную» экономическую тактику Киева.