Красивая и грамотная речь всегда ценилась в обществе. Порой умение правильно говорить помогало людям достичь карьерных высот или же делало их известными на весь мир. Однако никто из нас даже и не задумывался над тем, что это умение закладывается еще в детстве. А что же делать тем, чей ребенок не может выговорить некоторые буквы? Неужели нет никаких способов исправить это нарушение речи? Как оказалось, есть. Мы решили изучить проблему проговаривания звука «р» у детей, узнать, как происходит развитие речи у детей и как можно облегчить этот процесс. Помогала нам в этом учитель-логопед Вита Билуха.

Причины неправильного произношения звука «р»

Многие дети по мере взросления начинают испытывать дискомфорт из-за неправильного произношения некоторых звуков. Сверстники начинают дразниться, что в итоге приводит к развитию комплексов и неуверенности в себе. Кроме того, недостатки в устной речи влияют и на письменную, что, в свою очередь, сильно снижает успеваемость. Но почему же возникают подобные нарушения в речи?

По словам эксперта, нарушения произношения могут быть либо самостоятельными, либо выступать в качестве одного из проявлений более сложного нарушения звуковой речи. Разнообразные недостатки произношения звуков «р» и «рь» выражаются в их искажении или в замене. Основными причинами, по словам логопеда, являются:

• укороченная подъязычная складка («уздечка»), ограничивающая движения вверх кончика языка и передней части спинки языка;

• слабость мышц языка;

• неумение выполнять языком непроизвольные целенаправленные движения;

• нарушение фонематического слуха — неспособность ребенка различать услышанные фонемы.

Кроме того, мы узнали, что зубы тоже могут оказывать влияние на качество произношения различных звуков. По словам специалиста, неправильный прикус только усложняет работу и увеличивает сроки исправления речевых недостатков:

• при открытом прикусе (когда зубы не сходятся) часто возникает межзубное произношение;

• при боковом прикусе звуки могут произноситься с неприятным хлюпающим звуком;

• при глубоком прикусе (нижняя челюсть перекрывается верхней) постановка звука «р» часто сочетается с высоким и узким небом, что сильно усложняет постановку верного произношения.

«Если у ребенка нет других речевых нарушений, кроме неправильного произношения звука «р», то это трудность в его артикуляции. Поэтому родителям не стоит паниковать, если их ребенок в три года не «рычит». Артикуляционный аппарат должен быть подготовлен».

Особое внимание стоит уделить нарушению фонематического слуха. Это довольно серьезная проблема, которая в дальнейшем приведет к ухудшению успеваемости ребенка в школе, поскольку восприятие устной и письменной речи при этом нарушении сильно страдает.

Когда стоит обращаться к специалисту

Как нам рассказала логопед, артикуляционный аппарат полностью формируется к четырем-пяти годам. И если к этому времени ребенок не выговаривает твердый звук «р» и мягкий «рь», то это может стать веским поводом для обращения к специалисту. Она уточнила, что звук «р» считается одним из самых сложных и для его постановки нужна подготовительная работа.

Сейчас объясним, почему звук сложный. Если вы вспомните школьные годы и уроки по русскому языку, то наверняка у вас в памяти всплывет табличка со звонкими и глухими согласными. Но «р» всегда стоял в отдельной графе — сонорные звуки. Именно они не имели глухой пары и отличались тем, что произносились с отчетливым и звонким выражением в голосе. По статистике, дошкольники в четырехлетнем возрасте умеют произносить все звуки, кроме сонорных.

Что происходит, когда мы произносим звук «р»? А вот что:

• губы находятся в расслабленном состоянии;

• между зубами образуется пространство в четыре-пять миллиметров;

• кончик языка в это время приподнимается к верхним деснам;

• из-за струйки воздуха язык начинает вибрировать;

• средняя часть языка выгибается, а задняя, наоборот, прижимается к небу;

• по краям язык прижимается к верхним зубам;

• голосовые складки в момент произношения колеблются.

Поэтому следующие виды произношения считаются отклонениями от нормы и обязательно требуют коррекции с квалифицированным специалистом:

• Велярный — кончик языка при произношении опускается вниз и не принимает участия в артикуляции. В самом языке присутствует сильное напряжение, из-за чего он отодвигается назад. Само произношение происходит не при помощи голоса, а при помощи воздуха, а значит, звук получается гортанным;

• Увулярный — язык начинает вибрировать в образовавшейся струе воздуха. Звук получается очень тихим и мягким;

• Носовой — из названия можно понять, каким получается сам звук. Для этого произношения характерна локализация воздуха в носу и полное отсутствие вибрации;

• Двугубный — в этом случае в образовании звуков принимают участие только губы, язык никак не задействуется;

• Щелевой — язык устремлен вверх, при говорении он образует щель с мягким небом;

• Межзубный — язык находится между зубами, из-за чего произносимые звуки сильно искажаются.

Процесс коррекции речи

Как мы говорили ранее, процесс коррекции произношения звука «р» всегда требует подготовки. По словам логопеда, подготовительный период основан на артикуляционной гимнастике для губ и языка. Она уточнила, что заниматься артикуляционной гимнастикой нужно ежедневно по пять-десять минут. Примеры базовых упражнений для постановки звука «р»:

• «Чистим зубы» — губы улыбаются, широким кончиком языка нужно сымитировать движения как при использовании зубной щетки. И таким образом «почистить» верхние зубы.

• «Чистим небо» — широким языком нужно сделать движение вперед и назад.

• «Грибок» — ребенок присасывает язык к небу.

• «Гармошка» — язык находится в положении «Грибок», при этом нижней челюстью необходимо двигать вверх и вниз.

• «Лошадка» — ребенок имитирует цокот копыт. Цокать нужно медленно, а язык должен быть широким. При этом важно учитывать, что нижняя челюсть не должна двигаться.

• «Пулемет, или Барабанщик» — губы находятся в положении улыбки. Быстро и многократно повторять звук «Д-д-д», сильно упирая кончик языка в зубы для отчетливого звучания.

• «Качели» — нужно открыть рот, высунуть язык и поочередно тянуться им то до носа, то до подбородка.

• «Футбол» — рот находится в закрытом положении, губы сомкнуты. В это время кончиком языка нужно с силой упираться то в одну, то в другую щеку.

Следующий этап постановки правильного произношения звуков — формирование речевого дыхания. Это очень важный нюанс, поскольку именно речевое дыхание отвечает за голосообразующую и артикуляционную функции. Если дыхание правильное, то ребенок говорит внятно и красиво.

«Для формирования сильного ротового выдоха можно использовать такие упражнения: задувание горящей свечи, дутье через трубочку для коктейля на воду (чтобы вода бурлила), сдувание карандаша или кусочка ваты со стола, выдувание мыльных пузырей, а также надувание воздушных шаров».

Говоря об этом этапе, логопед рассказала о тех хитростях, которые помогут выработать правильное произношение звука «р»:

• первый способ происходит от упражнения «Грибок», о котором мы говорили ранее. Когда язык занимает нужное положение, ребенок с силой выдыхает на кончик языка. На сильном выдохе должна получиться вибрация.

• второй способ — механический. Его лучше выполнять лежа. Ребенок выполняет упражнение «Пулеметик», а один из его родителей или логопед ватной палочкой совершает колебательные движения под языком. Должно получиться «др».

При этом специалист отметила, что очень часто родители допускают ошибки при автоматизации звука «р» в тот момент, когда пытаются поставить его в домашних условиях.

«Звук поставить в домашних условиях возможно, но не всегда это заканчивается успешно. Лучше своевременно обратиться за консультацией к логопеду и дальше вместе уже выработать план действий».

В том случае, если вы все-таки решили заняться постановкой правильной речи своего чада самостоятельно, то мы решили поделиться с вами еще парочкой приемов.

Если у малыша хороший и четкий звук «ж», то с его помощью можно попробовать поставить произношение звука «р». Для этого ребенку необходимо на протяжении нескольких минут четко и звонко произносить звук «ж», затем попросите его отодвинуть язык чуть поглубже и произнести тот же звук. Это позволяет произнести короткий, словно удар, звук «р». Если у ребенка получилось, упражнение нужно повторить несколько раз, а затем уже доводить произношение звука до автоматизации и составлять парные фонемы.

Еще один способ — постановка «р» через «с». Здесь также важно, чтобы ребенок не испытывал сложностей во время произношения глухого звука «с». Способ можно назвать нестандартным, поскольку он производится на вдохе, в то время как все звуки у нас произносятся на выдохе. Да, сначала этот метод может показаться сложным, но не стоит пугаться. Попросите ребенка на протяжении долгого времени произносить звук «ссс», после чего ему необходимо прижать язык к бугоркам за верхними зубами (альвеолам) и вдохнуть через рот. Если упражнение было сделано верно, то вы услышите короткий и такой заветный звук «р».

Все вышеперечисленные методы очень эффективны и помогли не одному ребенку. Не забывайте, что для малыша такие упражнения могут показаться тяжелыми, поэтому старайтесь преподнести все в форме игры, постоянно хвалите и подбадривайте ребенка.

Постановка звука «р» во взрослом возрасте

Ни для кого не секрет, что многие взрослые люди не выговаривают букву «р». Согласитесь, слушать такую речь довольно тяжело. Но куда сложнее приходится тем людям, речь которых имеет некоторые дефекты. В связи с этим мы задали логопеду соответствующий вопрос, можно ли исправить звукопроизношение во взрослом возрасте? По ее словам, сложно, но можно.

Эксперт обратила внимание, что научить ребенка произносить звук изолированно можно в любом возрасте, сложность заключается в автоматизации звука.

«В детском саду все находятся на равных условиях, кто-то учится шипеть, кто-то жужжать, кто-то рычать, и это воспринимается вполне естественно. В более старшем возрасте возникает совсем другая ситуация. Новый звук, особенно «р», первое время выделяется в речи, поэтому ребенок стесняется его использовать на людях. Школьник может хорошо говорить дома или в кабинете логопеда, но в классе или в компании друзей ему очень сложно перейти на правильную речь».

При этом автоматизация звуков в более старшем возрасте требует от ребенка большой мотивации и хорошей поддержки взрослых. В результате звук как бы есть, но его как бы и нет. Поэтому она посоветовала молодым родителям своевременно позаботиться о речи ребенка и при необходимости обратиться к специалисту, который поможет исправить существующий дефект в речи ребенка.