Москва, 18 декабря. Муж примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и известный юморист Максим Галкин откровенно рассказал, как относится к тому, что у него нет высоких званий.

Галкин в последнее время обрел большую популярность, он ведет несколько топовых программ на федеральном канале, а также выпускает собственные шоу, набирающие тысячи и миллионы просмотров. Также Максим воспитывает двоих детей. Своим отношением к тому, что у него нет звания заслуженный или народный артист, как у многих его коллег, юморист поделился в эфире своего шоу «Музыкалити» для YouTube-канала Gazgolder. Максим Галкин отказался от высших почетных званий России.

«Специальные места на кладбище? Да уж, это очень важно. Я не заслуженный и не народный. Да и слава Богу», — поделился своим мнением Максим Галкин.

Такое заявление артист сделал в ответ на слова певца Валерия Меладзе, который рассказал о преференциях для народных артистов после смерти — их похоронят с почестями.

Шоумен — активный пользователь социальных сетей. Он часто делится со своими подписчиками интересными и забавными кадрами, которые приоткрывают завесу личной жизни. Недавно Галкин показал фанатам Пугачеву без косметики и в домашнем халате Он запечатлел на фото утреннюю «боеготовность» своих детей — Лизы и Гарри. Дети были готовы к началу учебного дня в школе и уже собирались выходить из дома. Их решила проводить и сама примадонна.

Судя по фото, 71-летняя Алла Пугачева не ожидала, что попадет в кадр. На ней был махровый халат и розовые тапочки. Многие подписчики Галкина обратили внимание на отсутствие макияжа у артистки.