Уже совсем скоро новогодняя ночь, когда мы будем провожать этот непростой и местами очень тяжелый год. И наверняка каждая женщина захочет быть неотразимой, и неважно, как она встречает Новый год — дома или в гостях. Поэтому важно продумать каждую деталь! Макияж, прическа, платье, туфли и, конечно, маникюр. Мы решили пообщаться с владелицей одного из московских салонов красоты Анной Шевчук, узнать, какой маникюр будет в тренде и какой же дизайн ногтей выбрать на Новый год 2021.

Тренды и антитренды маникюра на Новый год

В этом году из-за сложившейся ситуации с коронавирусом отменяются все грандиозные вечеринки, походы в рестораны и ночные клубы. Вместе с введением ограничений все наши планы потерпели фиаско, но это не значит, что Новый год нужно встречать с облезшим лаком и напрочь отсутствующим маникюром.

Как нам рассказала эксперт, из года в год свою актуальность не теряют блестки. По ее словам, в повседневной жизни блеск на ногтях не всегда уместен, однако перед праздниками девушки все стараются сделать свой маникюр более ярким и броским. Она отметила, что многие выбирают глиттер, ориентируясь на украшения. К примеру, те, кто носит розовое золото, предпочитают золотистые блестки, а те, кому по душе серебро или белое золото, соответственно, выбирают серебристые сияющие украшения ноготков.

Также специалист отметила, что сейчас особой популярностью пользуются снежинки. Это могут быть наклейки или рисунки на ногтях, которые наносит мастер. Причем цвета могут быть самыми разными. Наиболее удачное сочетание получается, когда на ногти наносят темную подложку, а поверх нее уже рисуют золотые или серебристые снежинки. Согласитесь, этот маникюр действительно будет очень актуален на предстоящем зимнем празднике.

Однако вопреки всеобщему мнению современные модницы практически отказались от страз. По словам нашего эксперта, несмотря на огромное количество страз в салонах, маникюр с их применением делается довольно редко.

«Могу сказать, что люди практически отказались от страз. Несмотря на то, что у нас в салоне их невероятно огромное количество самых разных цветов, сейчас их почти никто не делает. Этот тренд отошел в прошлое».

При этом она обратила внимание, что у многих фирм, производящих покрытия для ногтей, появились очень красивые и стойкие лаки и гели с блестками. Благодаря огромной палитре можно подобрать покрытие для ногтей под любой наряд. И самое главное — маникюр не будет выглядеть вульгарно!

«Сейчас очень модно делать растяжку на ногтях с помощью блесток — градиент. Допустим, у нас половина ногтя покрыта одним цветом, который к кончику плавно переходит в серебристые блестки».

Также сейчас среди девушек оказался очень востребован маникюр в стиле «кошачий глаз» в серебристых оттенках. Для тех, кто не знает, — это покрытие делается при помощи специального перламутрового лака или геля, который содержит в себе мельчайшие металлические частички. После нанесения на ноготь мастер подносит к пальцу магнит и таким образом формирует узор на ноготке. Именно так создается маникюр с эффектом одноименного камня.

Маникюр на Новый год для коротких и длинных ногтей

Помните правило «чем короче ногти, тем темнее лак»? Советуем его забыть, ведь теперь не существует никаких ограничений — длинные ногти могут быть черными, а очень короткие — белыми. По словам нашего эксперта, сейчас женщины предпочитают делать маникюр с использованием исключительно тех цветов, которые им по душе.

«Бывают лаки, которые могут улучшить внешний вид ногтей, бывают и такие, которые его ухудшают. Но сейчас людям все равно. Для них самое главное, чтобы им было комфортно и чтобы ногти под что-то подходили. А желание клиента — закон».

Цвета маникюра ногтей на Новый год 2021

Многое зависит от возраста клиента. По словам эксперта, женщины, как правило, выбирают более элегантные оттенки — темно-красные, бардовые, винные тона, белые и нежно-розовые. Чем младше девушка, тем светлее и заметней ее маникюр.

Что касается дизайна, то многое опять же зависит от обладательницы ноготков.

«Если это какая-то творческая личность, то мастера умудряются и порисовать на ногтях, и что-то на них наклеить. Если стиль женщины более спокойный, то маникюр, как правило, делают однотонный».

Мы выяснили, что впереди нас ждет год Быка. По восточному календарю этот бык будет совсем не простой, ведь он белый и металлический. А значит, смело добавляйте в свой маникюр эти оттенки и загадывайте самые заветные желания под бой курантов. Мы больше чем уверены, что с такой детальной подготовкой к празднику все ваши мечты воплотятся в реальность, а про ноготки вас будут спрашивать все подружки.