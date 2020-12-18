Хромченко рассказала об одном из активных трендов с деловым костюмом

Москва, 18 декабря. Модный эксперт Эвелина Хромченко подробно рассказала об одном интересном тренде, который позволит не нарушать традиции и оставаться стильной и эффектной.

Героями очередного выпуска программы «Модный приговор» стали Арсен Рамазанов и его жена Татьяна. Он считает, что его вторая половинка не хочет выглядеть модно и одевается, откровенно говоря, плохо. При этом мужчина запрещает девушке носить мини и эффектные наряды.

Эвелина Хромченко нашла выход из ситуации и предложила альтернативу, благодаря которой девушка будет оставаться модной и в то же время не вызовет нареканий и претензий со стороны мужа.

«Один из самых активных трендов в последнее время в комплектации женского костюма, в том числе делового, — это платья с брюками», — объяснила модный эксперт.

Она обратила внимание на то, что длина платья при этом может быть любой.

«Ничего более мусульманского нельзя придумать, правда же?» — спросила Хромченко.

Ранее Эвелина Хромченко показала цвет, который никому не идет. По ее словам, некоторые оттенки бежевого могут превратить любого человека, даже самого яркого и эффектного, в серую мышь.

«И вообще очень тяжело найти женщину, которой будет к лицу такой оттенок бежевого. Опасайтесь его», — объяснила модный эксперт.

В рамках шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко часто дает представительницам прекрасного пола универсальные советы, которые помогут идти в ногу с модными трендами. Недавно она объяснила, что такое кроп-топы и почему они должны быть в этом сезоне в гардеробе каждой девушки, следящей за тенденциями в фэшн-сфере.

Этот предмет гардероба, действительно, стильный и модный, летом его можно носить с шортами, брюками и юбками, а осенью — с кардиганами и жакетами. Однако есть одна опасность — кроп-топы хорошо сядут на девушек с плоским животом. Но и дамы с формами могут найти стильное решение. Подробнее — по ссылке.