Запрет на перевозку сигарет в России не коснулся отечественной продукции

Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий лимит, разрешающий транспортировку не более 200 немаркированных российскими акцизными марками сигарет одним физлицом. Запрет установлен также на сигариллы и сигары — их разрешено перевозить не более 50 единиц, а также на табак. Его физлицам разрешено перемещать единовременно не более 250 граммов на одного человека. Объявленные в законе ограничения носят бессрочный характер.

Закон путешествовал по нижней палате парламента с декабря прошлого года. За это время Правительство России направило депутатам предложение дополнить законопроект административной ответственностью за нарушение новых табачных правил.

Однако принятый сегодня законопроект карательных санкций не содержит. Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей новый закон не касается. У них оборот табака регулируется более жесткими правилами. Новые нормы не распространяются на табачную продукцию с российскими акцизными марками.

Принятый закон направлен на ограничение контрабанды табачных изделий из-за рубежа, особенно из Белоруссии, Казахстана и Украины. Введение лимитов позволит таможенникам при досмотре на российской границе законно изымать большие партии табака, перемещаемые в багаже, а профессиональным контрабандистам станет невыгодно нанимать для провоза запрещенного товара представителей тургрупп, пересекающих границу.

Введение ограничений не повлияет на досмотр наших туристов на границе. Таможенники не должны специально выискивать контрабандные сигареты и досматривать весь багаж. Сотрудник ФТС принимает решение о досмотре каждый раз индивидуально на основании количества профилей риска, которые перечислены в рекомендациях ФТС своим сотрудникам.

О грандиозных объемах черного табачного рынка ФАН уже сообщал. В сентябре ФСБ в очередной раз перехватила оптовую партию в 100 тонн сигарет из ОАЭ.