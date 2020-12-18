Конгресс США получит новую вакцину от коронавируса

Вашингтон, 18 декабря. Представители Конгресса США получат возможность привиться от COVID-19 вакциной из первой партии.

Такое заявление сделал медик конгресса Брайан Монахан, пишет Reuters. Пока что не известно, сколько именно доз получат конгрессмены, но то что они будут предоставлены сообщили в Совете нацбезопасности

Недавно в Соединенных Штатах прошла одобрение вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. Также, сегодня в процессе одобрения находится вакцина компании Moderna, а 14 декабря в стране началась вакцинация.

Сейчас США находятся на первом месте в мире по количеству заражений. С начала пандемии там было выявлено более 17 млн случаев COVID-19.

ФАН сообщал, что ежедневно в США фиксируется более трех тысяч летальных исходов. Только за последний месяц в стране скончались более 50 тысяч зараженных.