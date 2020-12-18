Путин примет участие в заседании Совета глав стран СНГ

Москва, 18 декабря. Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 декабря, обсудит в Совете глав государств СНГ борьбу с коронавирусом и сотрудничество в содружестве, сообщает пресс-служба Кремля.

«Восемнадцатого декабря президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Заседание пройдет под председательством Республики Узбекистан в режиме видеоконференции», — отмечается в сообщении.

Главы государств обсудят перспективы развития сотрудничества в политической, социальной, культурной и торгово-экономической областях в рамках СНГ. Кроме того, будут рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

По итогам заседания участники планируют утвердить Концепцию дальнейшего развития СНГ и принять ряд документов, в том числе совместные заявления по случаю 75-летия образования ООН.

Ранее Путин высказался о ситуации внутри Содружества Независимых Государств (СНГ). Президент охарактеризовал происходящее в государствах содружества результатом «поиска своего пути».