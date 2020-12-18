Вильфанд предупредил жителей европейской части РФ о похолодании

Москва, 18 декабря. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании.

По его словам, в Москве до конца недели будет держаться теплая погода, но с понедельника температура воздуха будет понижаться.

«Ночью от -3, -8, днем во вторник -6, -11. Днем тоже постепенное снижение: в понедельник -2, -4, во вторник понижение градуса на 2–3. Это погода близкая к норме», — пояснил эксперт.

Значительное понижение и аномальное похолодание придут на юг европейской части России в воскресенье, добавил Вильфанд. Там температура будет ниже, чем в столице.

На север Центрального федерального округа в течение всей недели будет поступать атлантический воздух, отклонения от нормы достигнут 6-8 градусов со знаком плюс. Поэтому жителей северной части округа ждут снегопад, мокрый снег, гололед, дождь.

Умеренно-зимняя погода придет в Поволжье и на Урал. Днем там ожидается от -8 до -10, ночью — от -20 до -25.

Ранее Роман Вильфанд назвал самый аномально холодный регион Европейской России. Серьезные отклонения от нормы, по его словам, ждут в скором времени Ульяновскую область и Татарстан.