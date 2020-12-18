Роспотребнадзор назвал допустимые для туризма в пандемию страны

Москва, 18 декабря. Роспотребнадзор назвал три страны, которые удовлетворяют эпидемиологическим требованиям безопасности в пандемию — Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия.

Россия восстановила с ними авиасообщение. Специалисты рассматривают три показателя — прирост заболевших за последние четырнадцать дней, объем сделанных тестов на COVID-19 и среднесуточный темп увеличения заболевших, сообщает РИА Новости.

Двум из трех критериев соответствуют Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы. Всего один критерий в порядке у Великобритании, ОАЭ, Кореи, Сербии и Японии.

Ранее президент России Владимир Путин призвал регионы развивать местный туризм и пообещал оказывать всестороннюю поддержку этой сфере. Он предложил журналистам рекламировать о красоте внутри страны, о чем недавно сообщил ФАН.