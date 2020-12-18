Строящее «Северный поток — 2» судно вновь сменило собственника

Москва, 18 декабря. Трубоукладочная баржа «Фортуна», которая строит участок газопровода «Северный поток — 2» у побережья Германии, вновь поменяла собственника, сообщает РБК.

До недавнего времени владельцем судна значилось ООО «Универсальная транспортная группа». Компания в начале октября текущего года купила баржу у гонконгской корпорации Strategic Mileage. Теперь собственником судна значится ООО «КВТ-Рус», следует из обновленной записи в Российском международном реестре судов.

Строительство «Северного потока — 2» было прервано год назад из-за санкций США. Тогда швейцарский подрядчик Allseas был вынужден отказаться от участия в проекте. Накануне во время выступления в Атлантическом совете сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что «Северный поток — 2» никогда не будет запущен из-за санкций США.

По его словам, Конгресс продолжит вводить санкции против России, в настоящее время они находятся на этапе подписания. Меры, которые касаются страхования и сертификации, поддержали обе палаты, подчеркнул сенатор.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырью Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что «Газпрому», по всей видимости, удалось согласовать все юридические нюансы, связанные с укладкой труб. Завершение строительства «Северного потока — 2» теперь является вопросом нескольких месяцев, считает эксперт.