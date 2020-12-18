Иммунолог предупредил об опасности постковидного синдрома

Москва, 18 декабря. Россиян предупредили о существовании так называемого постковидного синдрома.

Такое явление, как рассказал радио Sputnik врач-иммунолог Николай Крючков, зачастую встречается у пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей. Американские эксперты выяснили, что у порядка 20% людей, включая молодых, в разных формах появляются или сохраняются признаки постковидного синдрома. Он выражается в нарушениях концентрации внимания, сна и памяти, явных перепадах настроения и депрессии.

Иные симптомы относятся к распространенным последствиям перенесенного COVID-19. Это и сердечные нарушения, дыхательная недостаточность, нарушения пищеварения, боли в мышцах и голове.

Ранее ФАН сообщал, что «лайт-вакцина» от коронавируса будет формировать устойчивый иммунитет в течение трех недель. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Российские ученые разработали «лайт-вариант» вакцины от коронавируса нового типа. Продолжительность ее действия будет меньше, чем у обычной, но это даст возможность вакцинировать больше людей. Эффективность такого препарата составит 85%, у пожилых людей показатель может быть ниже, уточнил Гинцбург.