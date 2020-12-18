Медики дали жителям Томской области рекомендации по посещению ТЦ в новогодние праздники

Томск, 18 декабря. Департамент здравоохранения Томской области дал рекомендации жителям региона по безопасному празднованию Нового года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Медики просят жителей региона учесть тот факт, что в период новогодних праздников особенно высоки риски инфицирования различными вирусными заболеваниями, в том числе и COVID-19. Это связано с активной посещаемостью в этот период торговых центров, где высок риск заражения вирусной инфекцией.

«По возможности, нужно минимизировать эти походы и поездки, а, если они случаются, необходимо особое внимание уделить социальной дистанции и масочному режиму», — рассказала главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по медицинской профилактике Юлия Самойлова.

Специалисты рекомендуют жителям больше времени проводить дома в кругу семьи. Администрация Томска в этом году открыла множество катков и ледовых городков, где семьи могут весело провести свой досуг.

Юлия Самойлова рекомендует пожилым людям в этот период внимательно отнестись к своему здоровью. Рекомендуется совершать покупки в утренние часы, когда в торговых залах малое количество людей. Если есть возможность обратиться к родственникам, то необходимо обязательно это сделать.

Медики рекомендуют не приглашать к себе домой родственников и друзей, так это существенно повышает риск инфицирования. При контакте с близкими людьми, не проживающими вместе одной семьей, необходимо обязательно надевать маску.

Ранее ФАН сообщал, губернатор Сергей Жвачкин дал поручение полиции и Росгвардии вести дежурства вблизи ледовых городков, катков и лыжных баз для обеспечения безопасности жителей региона.