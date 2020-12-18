Гинцбург рассказал об эффективности «лайт-вакцины» от коронавируса

Москва, 18 декабря. «Лайт-вакцина» от коронавируса будет формировать устойчивый иммунитет в течение трех недель. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Российские ученые разработали «лайт-вариант» вакцины от коронавируса нового типа. Продолжительность ее действия будет меньше, чем у обычной, но это даст возможность вакцинировать больше людей. Эффективность такого препарата составит 85%, у пожилых людей показатель может быть ниже, уточнил Гинцбург.

«Но основную свою функцию, независимо от возраста, а именно — уменьшение количества тяжелых случаев и госпитализаций, данный препарат может выполнить», — пояснил ученый.

Иммунитет сформируется после «лайт-вакцины» в течение трех недель и будет сохраняться примерно три-четыре месяца. По словам специалиста, ученые таким образом «укорачивают» иммунитет и не создают клетки памяти.

«Лайт-вакцина» будет представлена одним компонентом. Для вакцинации лучше подходит двухкомпонентный препарат, однако этот вариант показан для использования в странах с очень высокими показателями смертности, где необходимо сбить пик. Гинцбург добавил, что «лайт-вакцина» может как поставляться из РФ в другие страны, так и производиться по российским технологиям на местах, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря допустил создание «лайт-вакцины», для которой понадобится не два, а один укол.