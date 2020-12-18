Серябкина попрощалась с 2020-м и своими волосами

Москва, 18 декабря. Бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина решила символично попрощаться с уходящим 2020 годом и отметить выход новой песни.

В четверг певица сменила привычный фанатам образ и распрощалась с длинными волосами. Свою новую прическу она продемонстрировала подписчикам в Instagram.

«2020 Bye», — коротко подписала свой пост звезда.

На опубликованном видео артистка едет в машине, а фоном звучит отрывок ее новой композиции, которая увидела свет в 00.00 18 декабря.

Преданные поклонники пришли в восторг и от нового образа певицы и от услышанной песни.

«Огоооооооонь, Оля!» — пишет пользователь под ником borozdinaolyaa

«Чувствую хитяру. Очень идет стрижка, очень» — добавил wowrusso.

Хейтеры ролик стороной не обошли и раскритиковали не только новую прическу, но и маккиях певицы.

«Такое ощущение, что помаду просто размазали по губам», — пишет valentin_kaplin.

«Что ты с собой сделала?» — негодует seryy_official.

Днем ранее Серябкина показала поклонникам, как бодрит себя перед тем, как отправиться в студию для записи новых песен. Она опубликовала в соцсети несколько видео, показав свои тренировки в бассейне. Звезда после обычного бассейна спускается в ледяную воду, а позже — обтирает тело льдом, уделяя особое внимание ягодицам.