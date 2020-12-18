Сотни тысяч украинских пенсионеров лишат пенсии в 2021 году

Киев, 18 декабря. В следующем году на Украине появится категория пенсионеров, которые не будут получать пенсии. Им будет причитаться исключительно социальная помощь от Министерства соцполитики. Выплаты будут меньше в два раза.

«Если мы не сможем привлекать новые заимствования, то будут проблемы с финансированием всех статей государственного бюджета. Если удастся привлечь заимствования, то мне кажется, что эти мизерные социальные стандарты, которые там есть, будут выдержаны», — заявил политический консультант Руслан Бортник в беседе с агентством «НьюсФронт».

По его словам, с 2021 года в стране появится категория пенсионеров, не имеющих права на пенсию. На данный момент не известно, сколько их будет, но, по словам эксперта, «речь идет о сотнях тысяч граждан Украины». Даже на минимальную пенсию не смогут рассчитывать те, кто не наработал необходимый стаж. Им останется жить на соцпомощь от министерства соцполитики.

«А социальная помощь сейчас в два раза ниже, чем эта минимальная мизерная пенсия», — подчеркнул Бортник.

В начале декабря Пенсионный фонд Украины опубликовал отчет, согласно которому дефицит организации достиг 18,4 млрд гривен (около 48 млрд рублей). За январь — ноябрь 2020 года доходы фонда составили 416,9 млрд гривен, тогда как расходы выросли до 435,3 млрд гривен.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко также сообщал, что страна близка к финансовой катастрофе. По его данным, в бюджете не хватает не менее 3 млрд долларов. Подобную дыру в бюджете он объяснил тем, что страна так и не получила эти деньги от иностранных кредиторов.