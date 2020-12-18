Пригожин и Валерия отказались от денег ради здоровья

Москва, 18 декабря. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин с раздражением воспринял сообщения некоторых СМИ о том, что его супруга певица Валерия потеряла 8 млн рублей из-за ограничительных мер.

Неделю назад Пригожин в эксклюзивном интервью ФАН сообщил, что у их семьи резко изменились новогодние планы: Валерии пришлось отказаться от уже оплаченного выступления. Поэтому гонорар в 8,5 млн рублей они вернули заказчику. Ситуация возникла из-за того, что люди, заказавшие выступление певицы, забронировали дату 31 декабря, в том городе, где все мероприятия после 23 часов будут запрещены.

«Мы вынуждены вернуть эти деньги, это абсолютно нормальное честное с нашей стороны решение, хотя по договору половину полученной суммы мы могли не возвращать», — объяснил тогда продюсер.

Однако другие СМИ подали информацию в том свете, что Валерия лишилась восьми миллионов рублей из-за COVID-19. В беседе с Пятым каналом продюсер акцентировал внимание на большой разнице между понятиями «потеряла» и «не заработала».

«Потерять можно честь, совесть, достоинство, а деньги невозможно потерять. Их можно не заработать. Мы — законопослушные граждане. Есть решение: новогодние вечеринки отменены», — подчеркнул он.

Пригожин отметил, что здоровье не купишь за деньги, поэтому в подобной ситуации лучше проявить бдительность, а не гнаться за прибылью. Супруг Валерии выразил надежду, что в Новый год им удастся выступить где-нибудь, где будет «возможно и безопасно».

Напомним, что Пригожин и Валерия были одними из первых звезд шоу-бизнеса, пожаловавшихся на падение доходов из-за пандемии коронавируса. Тогда их жалобы, несмотря на поддержку коллег, вызвали массу негативных отзывов.