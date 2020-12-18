Дочь Легкоступовой растрогана решением Бастрыкина 

Москва, 18 декабря. Дочь заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой Анетта Бриль расплакалась после известия о том, что глава Следственного комитета РФ взял под личный контроль расследование смерти ее матери.

«Дочь Валентины Легкоступовой, узнав, что Александр Иванович Бастрыкин взял на личный контроль дело о смерти мамы, расплакалась. Анетта Бриль очень рада и не сомневается, что обстоятельства смерти будут установлены», — сообщил адвокат семьи Легкоступовой Сергей Жорин в беседе с ТАСС.

По словам юриста, для Бриль эта новость имеет крайне важное значение, поскольку «очевидно, что есть доказательства насильственной смерти Валентины».

Несколько дней назад Бриль обратилась в СК РФ с просьбой обратить внимание на смерть ее матери. Она просила главу ведомств взять на контроль ход доследственной проверки.

В четверг Бастрыкин на просьбу откликнулся и поручил руководителю московского управления СК РФ «тщательно проверить изложенную в обращении информацию». Сейчас столичные следователи проводят доследственную проверку по факту смерти Легкоступовой, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.

Легкоступова скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. В больницу певицу привезла дочь, врачи диагностировали у артистки черепно-мозговую травму. Супруг певицы Юрий Фирсов уверял, что Легкоступова упала в ванной и ударилась головой. Однако ее дочь уверена, что именно Фирсов стал причиной смерти ее матери, избивая и издеваясь над супругой.