Украинское посольство потребовало вернуть подаренную Лаврову в Боснии икону

Сараево, 18 декабря. Посольство Украины в Боснии и Герцеговине (БиГ) потребовало вернуть Киеву подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову икону из Луганска, сообщила глава МИД республики Бисера Туркович.

Ценный подарок Лаврову в ходе его визита 14 декабря сделал председатель Президиума БиГ Милорад Додик. По данным местных СМИ, икона XVIII века написана в Луганске. Одно из агентств опубликовало снимок находящейся на обратной стороне образа красной сургучной печати с оттиском: «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия».

«Посольство утверждает, что икона — культурное благо Украины. Они спрашивают, как икона попала в Боснию и Герцеговину, остро требуют разъяснений», — заявила Туркович.

Представляющая мусульманскую часть населения республики Туркович считает, что расследовать ситуацию должны правоохранительные органы БиГ. Она подчеркнула, что будет «добиваться возвращения иконы Украине».

В понедельник, 14 декабря, на совместной пресс-конференции с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком Лавров заявил, что Москва не видит необходимости пересматривать Дейтонские соглашения. Министр также предупредил страны Запада о серьезных последствиях попыток разрушить архитектуру Дейтонских соглашений.

Завершившие боснийскую войну Дейтонские соглашения были подписаны в Париже 25 лет назад. Россия выступила одним из их гарантов, напоминает «Взгляд». В издании отмечают, что дейтонский мир отвечает российским национальным интересам, его опыт необходимо перенести на происходящее в Донбассе.