Наташа Королева решила осадить хейтеров, но еще больше разозлила фанатов

Москва, 18 декабря. Певица Наташа Королева решила ответить всем хейтерам сразу, записав шуточное видео на своей странице в Instagram.

На небольшом видео заслуженная артистка России мультяшным голосом резко отвечает всем недовольным ее образом жизни. Певица с макияжем «смоки айс» ярко-красными губами вспоминает старую шутку.

«Живешь себе спокойненько, живешь и никого не трогаешь. А потом оказывается, что ты кого-то бесишь. Вот прямо до пены изо рта. И это так приятно!» — с улыбкой произносит звезда.

Под постом она оставила цитату Фаины Раневской, советовавшую всем быть счастливыми, «ведь это всех так сильно раздражает».

Хейтеры решили не оставлять шуточное видео без едких комментариев и написали Королевой десятки гневных сообщений.

«Да кому ты, Наташа, нужна?! Уже мало ты кому интересна, поэтому и выдумываешь о себе сплетни», — пишет пользователь под ником valentinasmirnova28.

«Наташа, уже все забыли всю твою историю. У людей своих проблем хватает. А ты никак успокоиться сама не можешь. Хватит уже напоминать о себе, надоело уже», — негодует tania_tania532.

«Будьте скромнее и вас трогать не будут, захотела публичности и вот результат!» — добавила kartinka120463.

Преданные же поклонники вступились за любимую певицу.

«Не понимаю я, кого Наташа Королева может бесить. Это очаровательная женщина с искренними глазами и улыбкой», — подчеркнула roussedame.

«Пусть бесятся себе на здоровье. Красотка, как всегда!» — согласна с ней tanysha_tanechka.

Ранее Королева заявила, что сложившаяся вокруг измены ее супруга ситуация «была крайне неприятной». В первую очередь, певицу раздражает тот факт, что ее семью «взяли в разработку и показывают лживые истории под соусом романа». По ее словам, сейчас с участницами инцидента работает полиция, разбираясь, «кто заказчик и исполнитель этого дешевого представления». Одна участница скандала уже находится в СИЗО.