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Наташа Королева решила осадить хейтеров, но еще больше разозлила фанатов

Наташа Королева решила осадить хейтеров, но еще больше разозлила фанатов

Москва, 18 декабря. Певица Наташа Королева решила ответить всем хейтерам сразу, записав шуточное видео на своей странице в Instagram.

На небольшом видео заслуженная артистка России мультяшным голосом резко отвечает всем недовольным ее образом жизни. Певица с макияжем «смоки айс» ярко-красными губами вспоминает старую шутку.

«Живешь себе спокойненько, живешь и никого не трогаешь. А потом оказывается, что ты кого-то бесишь. Вот прямо до пены изо рта. И это так приятно!» — с улыбкой произносит звезда.

Под постом она оставила цитату Фаины Раневской, советовавшую всем быть счастливыми, «ведь это всех так сильно раздражает».

Хейтеры решили не оставлять шуточное видео без едких комментариев и написали Королевой десятки гневных сообщений.

«Да кому ты, Наташа, нужна?! Уже мало ты кому интересна, поэтому и выдумываешь о себе сплетни», — пишет пользователь под ником valentinasmirnova28.

«Наташа, уже все забыли всю твою историю. У людей своих проблем хватает. А ты никак успокоиться сама не можешь. Хватит уже напоминать о себе, надоело уже», — негодует tania_tania532.

«Будьте скромнее и вас трогать не будут, захотела публичности и вот результат!» — добавила kartinka120463.

Преданные же поклонники вступились за любимую певицу.

«Не понимаю я, кого Наташа Королева может бесить. Это очаровательная женщина с искренними глазами и улыбкой», — подчеркнула roussedame.

«Пусть бесятся себе на здоровье. Красотка, как всегда!» — согласна с ней tanysha_tanechka.

Наташа Королева решила осадить хейтеров, но еще больше разозлила фанатов

Ранее Королева заявила, что сложившаяся вокруг измены ее супруга ситуация «была крайне неприятной». В первую очередь, певицу раздражает тот факт, что ее семью «взяли в разработку и показывают лживые истории под соусом романа». По ее словам, сейчас с участницами инцидента работает полиция, разбираясь, «кто заказчик и исполнитель этого дешевого представления». Одна участница скандала уже находится в СИЗО.

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