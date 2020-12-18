Настя Каменских кардинально сменила имидж

Москва, 18 декабря. Певица Настя Каменских удивила поклонников кардинальной сменой образа. Фанаты поддержали любимую артистку, отметив, что ей идет новая прическа.

Каменских записала небольшое видео, в котором позировала перед объективом камеры с короткой стрижкой и челкой по брови. Поклонники же привыкли видеть артистку с длинными кудрявыми волосами.

Резкая смена имиджа пришлась по душе подписчикам Каменских. Они сошлись во мнении, что новая прическа знаменитости не только ей идет, но и делает ее моложе на несколько лет. Новый образ они сравнивали с актрисой Наталией Варлей и французской певицей Мирей Матье.

«Как тебе красиво с такой прической, такая хорошенькая и выглядишь, как девчонка», — пишет пользователь под ником natali6_8.

«Настя, красотка, классный образ. Мне нравиться! So beautiful!» — добавил massagekiev_sky.

Не обошлось и без критики. Отдельные фолловеры решили, что певице не стоит экспериментировать и менять свой образ.

«С такой прической +10 лет к возрасту. Вообще не твое! Длинные кудрявые волосы это красиво», — пишет nov.198.

«Много фотошопа», — возмутилась tvardovskiu_jenia_westik.

В начале ноября певица показала свою молодую мать. По случаю дня рождения она опубликовала совместное с мамой фото, сделанное во время прогулки. В кадре женщины, обнявшись, лучезарно улыбаются.

Поклонники дивы были поражены, как молодо выглядит мама 33-летней певицы. Они одарили именинницу теплыми словами с комплиментами.