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Настя Каменских кардинально сменила имидж

Настя Каменских кардинально сменила имидж

Москва, 18 декабря. Певица Настя Каменских удивила поклонников кардинальной сменой образа. Фанаты поддержали любимую артистку, отметив, что ей идет новая прическа.

Каменских записала небольшое видео, в котором позировала перед объективом камеры с короткой стрижкой и челкой по брови. Поклонники же привыкли видеть артистку с длинными кудрявыми волосами.

Резкая смена имиджа пришлась по душе подписчикам Каменских. Они сошлись во мнении, что новая прическа знаменитости не только ей идет, но и делает ее моложе на несколько лет. Новый образ они сравнивали с актрисой Наталией Варлей и французской певицей Мирей Матье.

«Как тебе красиво с такой прической, такая хорошенькая и выглядишь, как девчонка», — пишет пользователь под ником natali6_8.

«Настя, красотка, классный образ. Мне нравиться! So beautiful!» — добавил massagekiev_sky.

Не обошлось и без критики. Отдельные фолловеры решили, что певице не стоит экспериментировать и менять свой образ.

«С такой прической +10 лет к возрасту. Вообще не твое! Длинные кудрявые волосы это красиво», — пишет nov.198.

«Много фотошопа», — возмутилась tvardovskiu_jenia_westik.

В начале ноября певица показала свою молодую мать. По случаю дня рождения она опубликовала совместное с мамой фото, сделанное во время прогулки. В кадре женщины, обнявшись, лучезарно улыбаются. 

Поклонники дивы были поражены, как молодо выглядит мама 33-летней певицы. Они одарили именинницу теплыми словами с комплиментами.

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