Пушков провел ликбез журналисту BBC после пресс-конференции Путина

Москва, 18 декабря. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков напомнил журналистам BBC, что именно расширение НАТО на восток привело к началу холодной войны.

В четверг состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которой сотрудник британского СМИ спросил у главы государства, считает ли он, что несет ответственность за «плачевное состояние» отношений между РФ, США и Великобританией или же российские власти «белые и пушистые».

«С 1997, когда началась экспансия НАТО, Альянс вплотную подошел к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Черное и Балтийское моря. А потом ВВС задает вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?» — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Отвечая на вопрос британского журналиста, Путин отметил, что, по сравнению с Западом, Россия действительно «белая и пушистая». НАТО же нарушило свои обещания Москве по поводу экспансии на восток, а Вашингтон в одностороннем порядке вышел из международных договоров, направленных на снижение напряженности в мире.

Глава государства призвал к дружному сосуществованию, отвечая на вопрос корреспондента BBC о «российской агрессии».

«Ребята, давайте жить дружно», — отметил Путин.

Представителю BBC не понравились слова российского лидера, и он покинул зал.

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