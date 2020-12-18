От Надежды Бабкиной скрыли заболевание ее сына

Москва, 18 декабря. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина перенесла тяжелую форму COVID-19. Выяснилось, что пока она была в коме, коронавирус перенес и ее сын.

В апреле Бабкину экстренно госпитализировали в Москве. В первое время от СМИ скрывали точный диагноз певицы, лишь гораздо позднее ее единственный сын Данила Заседателев подтвердил, что у мамы диагностировали коронавирус.

Состояние народной артистки резко ухудшалось, врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. В общей сложности в больнице Бабкина провела около месяца: 30 апреля она вернулась домой. Однако тогда она и не подозревала, что в это время ее сын также перенес инфекцию.

«Пока я находилась в коме, заболевает мой сын. Та же самая история — его увозят, кислород и прочее. Но он как-то достаточно быстро выздоровел. А я не знала, даже когда меня выписывали из больницы, я не знала. От меня это скрыли», — поделилась артистка в интервью порталу «Вокруг ТВ».

Она вспоминает, что перед комой заявила врачам: «Я хочу жить, и я буду бороться!». Эта «остановочка» помогла певице сделать перезагрузку и двигаться дальше с новыми силами.

«Слава богу, все хорошо. Но я вам скажу, переболеть — это одна история, а если нет реабилитации, то все твои переболеть могут вернуться. Это подсказка всем тем, кто дома находится на лекарственных препаратах — это все глупости. Нужна серьезная реабилитация. А это значит, что нужно держать под контролем легкие, сосуды, сердце, суставы в обязательном порядке. Я наблюдалась, у меня в этом плане все нормально. Я люблю себя!» — подчеркивает звезда, обращаясь к поклонникам.

Даниила родился в 1975 году в семье Бабкиной и барабанщика ансамбля «Лейся, песня» Владимира Заседателева. Вместе супруги прожили 17 лет. Сейчас артистка живет с Евгением Гором, который младше избранницы на 30 лет. Пара вместе уже 15 лет.