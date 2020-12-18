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Певица Натали показала горячие кадры со съемок клипа

Певица Натали показала горячие кадры со съемок клипа

Москва, 18 декабря. Певица Натали порадовала своих поклонников архивными снимками со съемок клипа на песню «Шахерезада». Некоторые из фотографией оказались очень горячими.

На своей странице в Instagram артистка решила понастольгировать по былым временам и опубликовала серию снимков 1993 года. 

«Прекрасные попки в работе. Сижу, старательно изображаю Шахерезаду, вернее, НеШахерезаду», — подписала она фотографии.

Как уточнила певица, съемки клипа проходили в Мексике, до которой лететь съемочной группе пришлось 11 часов. 

«Из-за разницы во времени не понимаю, когда спать, когда есть. (Никогда или всегда). Но, кажется, «Шахерезада» здорово получилась», — резюмировала певица, подчеркнув, что тогда «было здорово».

На некоторых снимках артистка предстала почти обнаженной: из одежды на ней были лишь тонкие трусики. На фотографии стилист надевает на певице специальное украшение, в котором она сверкала в клипе.

Поклонники были рады вспомнить молодые годы вместе с певицей.

«Клип бомба, самый красивый! Ну, а песня хитяра. Жаль, что не было раскрутки! И очень интересно наблюдать за такими фото», — пишет пользователь под ником alexburof.

«И в результате этот клип получился просто шикарный! Нет на свете дороже клада, чем любовь. Любовь!» — начала подпевать leva_arakelov82.

«Шикарный клип и песня. Наташа, ваш образ прекрасен!» — добавила anyutakind.

В последнее время Натали часто радует поклонников архивными материалами. В конце ноября она преподнесла фанатам в качестве сюрприза серию снимков, сделанных более 20 лет назад во время съемок клипа на композицию «Облака».

Фолловеры отметили великолепный внешний вид Натали на фотографиях, а также выразили мнение, что сам клип получился очень качественным.

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