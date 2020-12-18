Хейтеры довели Седокову до истерики в ее день рождения

Москва, 18 декабря. Певица Анна Седокова записала неожиданное видео: в слезах она рассказала, как ее довели до истерики хейтеры ее мужа.

Клуб «Химки», за который выступает новоиспеченный супруг певицы Янис Тимма, последнее время терпит неудачу за неудачей. Команда проиграла 12 матчей из 14 в Евролиге. В день рождения своей супруги Тимма вновь оказался в проигравшей команде.

Болельщики решили отыграться за поражение «Химок» на супруге баскетболиста. В комментариях на ее странице в Instagram они стали призывать выгнать Тимму из команды.

«Старается только Леха Швед. Пусть Янис Тимма уходит к своей старухе, из-за него страдает весь клуб! Это его проклятие, Тимма, уходи!» — таково было одно из сообщений, оставленных на странице Седоковой. К слову, не самое грубое из опубликованных.

Хейтеры довели певицу до истерики. В соцсети она записала видео в слезах и с растекшейся тушью.

«Я так больше не могу, ну правда, сколько можно... Мне кажется, этого уже достаточно», — пожаловалась она.

На следующий день артистка решила разместить в соцсети подробный пост с объяснениями своего поступка.

«Слово буллинг было мне незнакомо до сегодня. Но сейчас я знаю, что такое, когда тебя травят незнакомцы в Сети. Но я не могу нести ответственность за 12 взрослых игроков, тренера и генерального менеджера. Мои плечи слишком слабы, чтоб удержать на них столько двухметровых людей. Вчера у меня был срыв. И я не знаю когда из него выплыву», — написала Седокова.

Она пообещала создать фонд социальной помощи жертвам буллинга.