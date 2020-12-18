Финансовый аналитик рассказал, почему ЦБ не будет повышать ключевую ставку

Москва, 18 декабря. Финансовый аналитик Валерий Емельянов рассказал, почему, несмотря на ускорение роста цен, Центральный банк России не станет повышать ключевую ставку.

Эксперт отметил, что вторая вспышка эпидемии привела к тому, что на восстановление ВВП до уровней прошлого года может уйти несколько лет. Поэтому, как минимум на горизонте 2021–2022 годов, сильно вырасти ценам не позволят упавшие доходы населения. Пик удорожания некоторых продуктов в декабре не изменит многолетнего тренда, приводит мнение специалиста газета «Известия».

Емельянов считает, что разворот цен в отрицательную зону для российской экономики может быть более губителен, чем пандемия. Он напомнил, что ЦБ всегда закладывает курсы базовых валют в прогноз движения ставки, используя в расчетах коэффициент 0,05-0,06. В связи с этим в следующие три-четыре квартала общая инфляция может сократиться на 0,5%.

Аналитик отметил, что регулятор «уперся» в предел снижения ставки, и, чтобы не провоцировать всплеск инфляции, на несколько месяцев ему придется взять паузу. Но кредитные ставки в РФ еще высоки, на фоне других стран долги государства и населения невелики, а экономика нуждается в длинных дешевых займах, заключил Емельянов, подчеркнув, что стратегически курс на снижение ключевой ставки сохраняется.

Ранее Центробанк РФ понизил официальный курс валюты США к российской до 72,9781 рубля за доллар. Европейская валюта стоит 89,2887 рубля вместо прежних 89,3229 рубля.