Лолита: Моя могила станет самой посещаемой

Москва, 18 декабря. Лолита Милявская уверена, что ее могила станет самой посещаемой, если кто-нибудь установит на ней ее фотографию в знаменитом расписном комбинезоне.

Певица любит эпатировать публику, но именно ее облегающий расписной комбинезон, в котором артистка появилась на фестивале «Жара», стал супер-хитом. С таким азартом в Сети, наверно, не обсуждали даже дерзкие костюмы «короля отечественной поп-сцены» Филиппа Киркорова.

«Тот комбинезон — мой любимый, — заявила Лолита в интервью «Собеседнику». — Сколько мемов в Интернете на него появилось! Мне кажется, когда я уйду, кто-то принесет эту фотографию на кладбище. И моя могила станет самой посещаемой».

Сильно похудевшая в этом году артистка также добавила, что «пышкой» она нравилась себе не меньше, поскольку любит себя любую, вне зависимости от количества набранных килограммов.

«Если я поправлялась и становилась «бомбочкой», наоборот, всегда подчеркивала свою полноту намеренно. Мне было интересно обыгрывать свои формы на сцене. Это совершенно нормально, когда человек себе нравится. Я не кокетничаю: мне параллельно, что и кто думает вокруг. Я всегда ходила так, как мне удобно», — заявила артистка.

Новый год Лолита проведет в Дубае, где не действуют связанные с коронавирусом ограничения. В новогоднюю ночь она отыграет концерт, а после останется на курорте отдохнуть после тяжелого года.

В начале октября Лолита рассказала поклонникам, что неожиданно для себя перенесла коронавирус бессимптомно. Она сдала тест, который показал наличие антител в ее организме.