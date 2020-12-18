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Полковник запаса ВСУ раскритиковал модернизацию украинской армии

Полковник запаса ВСУ раскритиковал модернизацию украинской армии

Киев, 18 декабря. Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Жданов раскритиковал действия украинского правительства по модернизации армии. Мнением специалист поделился в эфире Ukrlife.TV.

По мнению Жданова, бюджет армии не позволит Украине успешно провести обновление войск. В стране все еще используют советскую технику, а на приобретение новой средств в казне на следующий год нет, отметил он. Вооружение, которое все же закупается, для украинской армии не подходит, уверен Жданов.

«Вот сейчас мы покупаем самоходные артиллерийские установки «Дана» — это два шага назад. В той комплектации, в которой мы хотим их купить, — это поворот в старые советские времена», — подчеркнул полковник запаса.

Жданов добавил, что выделенных в 2021 году на украинскую армию денег хватит только на обеспечение ее жизнедеятельности, а не на развитие и модернизацию.

Эксперт считает, что в авиации дела обстоят хуже всего. Украинское правительство должно выбрать: остаться на советских образцах вооружения и начать закупки у России, либо перейти на западные вооружения.

В конце ноября стало известно, что у линии соприкосновения в Донбассе ВСУ создают видимость продвижения с помощью надувных танков.

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