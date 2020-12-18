Полковник запаса ВСУ раскритиковал модернизацию украинской армии

Киев, 18 декабря. Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Жданов раскритиковал действия украинского правительства по модернизации армии. Мнением специалист поделился в эфире Ukrlife.TV.

По мнению Жданова, бюджет армии не позволит Украине успешно провести обновление войск. В стране все еще используют советскую технику, а на приобретение новой средств в казне на следующий год нет, отметил он. Вооружение, которое все же закупается, для украинской армии не подходит, уверен Жданов.

«Вот сейчас мы покупаем самоходные артиллерийские установки «Дана» — это два шага назад. В той комплектации, в которой мы хотим их купить, — это поворот в старые советские времена», — подчеркнул полковник запаса.

Жданов добавил, что выделенных в 2021 году на украинскую армию денег хватит только на обеспечение ее жизнедеятельности, а не на развитие и модернизацию.

Эксперт считает, что в авиации дела обстоят хуже всего. Украинское правительство должно выбрать: остаться на советских образцах вооружения и начать закупки у России, либо перейти на западные вооружения.

В конце ноября стало известно, что у линии соприкосновения в Донбассе ВСУ создают видимость продвижения с помощью надувных танков.