Наташа Королева рассказала о расследовании скандала вокруг Тарзана

Москва, 18 декабря. Одна из участниц скандала вокруг Сергея Глушко, более известного под сценическим именем Тарзан, уже находится в СИЗО, остальными занимается полиция. Об этом сообщила певица, супруга стриптизера Наташа Королева.

В интервью «Собеседнику» Королева отметила, что сложившаяся вокруг измены ее супруга ситуация «была крайне неприятной». В первую очередь, певицу раздражает тот факт, что ее семью «взяли в разработку и показывают лживые истории под соусом романа».

«Это гадко! Все остальное — дело полиции, которая сейчас разбирается, кто организатор, кто заказчик и исполнитель этого дешевого представления! Одна участница уже сидит в СИЗО», — сообщила артистка.

Как сообщал ранее ФАН, 26 ноября суд в Москве принял решение взять под стражу женщину, обвиняемую в вымогательстве денег у Глушко. В СИЗО она пробудет до 24 января. Фигурантку громкого дела задержали в одном из московских ресторанов. По версии следствия, она шантажировала Тарзана компрометирующей видеозаписью, которая касалась его личной жизни. За свое молчание женщина требовала 2 млн рублей.

Скандал разразился после того, как стало известно об измене Тарзана с начинающей актрисой Анастасией Шульженко. Глушко своей вины не отрицал, однако заявил, что его обманули и украли из дома драгоценности Королевой. Королева намерена судиться с обидчицей. Сама же Шульженко заявила, что, когда пыталась лично поговорить с Тарзаном, тот с силой ее оттолкнул, из-за чего у нее диагностирован ушиб ноги и сотрясение мозга.