Россияне высмеяли британского журналиста, убежавшего после ответа Путина

Москва, 18 декабря. Россияне в соцсетях прокомментировали жесткий ответ президента России Владимира Путина британскому журналисту на ежегодной пресс-конференции.

Жители России в соцсетях прокомментировали ответ президента России Владимира Путина журналисту BBC Стиву Розенбергу, который задал вопрос о том, чувствует ли себя глава российского государства ответственным за «плачевное состояние» отношений России с США, Великобританией и другими странами. Путин ответил, что чувствует ответственность за то, что происходит с Россией и с ее народом. Британский журналист после своего вопроса покинул зал пресс-конференции.

«У Путина чувство юмора на высоте», — написала одна из пользовательниц Сети.

«Здорово Путин ответил этому журналисту, что тот аж сбежал с пресс-конференции», — прокомментировали в Сети.

«Ответ блеск», — подчеркнули в комментариях интернет-пользователи.

Ежегодная пресс-конференция в этом году длилась более четырех часов. Владимир Путин ответил на десятки различных вопросов, которые касались тем внутренней и внешней политики. Во время пресс-конференции Путин анонсировал новую выплату на детей до семи лет.