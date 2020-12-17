Расследование смерти Легкоступовой проконтролирует лично глава СК РФ

Москва, 17 декабря. В расследовании обстоятельств гибели артистки Валентины Легкоступовой наметился новый поворот: дело взял под личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в СК РФ обратилась дочь покойной певицы Анетта Бриль «с просьбой взять на контроль расследование обстоятельств смерти ее матери». Бастрыкин на просьбу откликнулся и поручил руководителю московского управления СК РФ «тщательно проверить изложенную в обращении информацию».

Сейчас столичные следователи проводят доследственную проверку по факту смерти Легкоступовой, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.

Певица скончалась летом этого года при странных обстоятельствах. Ее нашли без сознания в собственной квартире, в больницу она попала с травмами, где и скончалась. Близкие Легкоступовой уверены, что в ее смерти виновен новоиспеченный супруг Юрий Фирсов, который подвергал женщину психологическому насилию. Однако сам яхтсмен утверждает, что его жена упала в ванной, а их отношения были примером для подражания.

Ранее Бриль показала странную переписку Легкоступовой и Фирсова. Вдовец певицы часто предлагал ей выпить и зачем-то высылал фотографии молодых девушек, с которыми он работал. Аннета уверена в причастности яхтсмена к смерти своей матери. До трагедии она почти не употребляла алкоголь, а затем резко ушла в продолжительный запой.