День спасателя уже более четверти века отмечается в России 27 декабря. 2020-й год не станет исключением. Страна вновь, как и каждый год, будет чествовать своих отважных героев, которые ежедневно и еженощно спасают человеческие жизни, подвергая опасности свои собственные. Их служба по-настоящему опасна и трудна. Пожар, наводнение, землетрясение или снежный буран. Что бы ни случилось в любом уголке России, а порой и за ее пределами, эти бравые парни тут же спешат на выручку. Они сутками разбирают завалы, прислушиваясь к малейшему шороху в надежде услышать призыв о помощи, бросаются внутрь горящих зданий, спасают утопающих и снимают с дрейфующих льдин беспечных рыбаков. Одним словом, спасатели всегда там, куда нежданно пришла беда, а их штаб для пострадавших в катастрофе порой является последним оплотом стабильности, когда привычная картина мира рушится, а земля в буквальном смысле уходит из-под ног.

В их жизни всегда есть место подвигу, и тысячи людей ежедневно говорят им: «Спасибо!». Редакция ФАН присоединяется к поздравлениям и желает всех благ причастным к этой героической профессии.

Сегодня мы расскажем, откуда появилась традиция отмечать День спасателя в России, и как встречают свой праздник сами виновники торжества.

Как все начиналось

День спасателя или, как его еще называют день сотрудника МЧС, был учрежден в ноябре 1995 года, когда действующий на тот момент президент страны Борис Ельцин подписал соответствующий документ. Согласно этому указу, торжественная дата должна была отмечаться за несколько дней до Нового года, а именно 27 декабря. Традиция существует и по сей день в неизменном виде.

Число и месяц были выбраны не случайно — 27 декабря 1990 года было создано новое ведомство, которое носило название Российский корпус спасателей, которому позднее было суждено преобразоваться в Министерство чрезвычайных ситуаций, каким мы знаем его сейчас. 17 апреля 1991 года его руководителем стал Сергей Шойгу, занимавший этот высокий пост до 2012 года, что считается абсолютным рекордом по длительности пребывания в должности министра среди отечественных политиков нашего времени. Изначально штат подшефной ему организации состоял из 150 человек. За почти 30 лет своего существования эта цифра выросла до 300 тысяч!

Надо сказать, аббревиатура МЧС появилась далеко не сразу. Структура пережила множество реорганизаций и переименований, первое из которых произошло 30 июля 1991 года, когда она превратилась в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. После слияния со Штабом гражданской обороны РСФСР осенью 1991-го в России начала свою работу организация со сложносочиненным наименованием «Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте РСФСР».

После переименования страны в Российскую Федерацию аббревиатура РСФСР поменялась на более короткую РФ. 10 января 1994 года ГКЧС был реорганизован и получил статус министерства. С той поры все мы пользуемся привычным сокращением МЧС.

Полномочия сотрудников ведомства постоянно расширяются, и в их распоряжение поступает самое современное оборудование и техника. Деятельность министерства давно вышла за пределы нашей Родины. Российские спасатели на регулярной основе участвуют в гуманитарных операциях за рубежом, оказывая помощь другим государствам в сложных ситуациях и доставляя гуманитарные грузы в зоны бедствия по всему миру.

Традиции праздника

Как отмечают свой День сами спасатели? «Конечно же на боевом посту!» — без тени сомнений ответит каждый сотрудник МЧС. И даже если дежурство выпадает на другую дату, настоящий спасатель всегда готов отправиться на помощь попавшим в беду.

Тем не менее, праздник остается праздником, даже такой серьезный. Все причастные к знаменательному событию принимают поздравления от близких, сослуживцев, командного состава и высшего руководства. Особо отличившиеся на службе получают почетные грамоты, медали и памятные подарки за особые заслуги. В этот день также происходят внеочередные продвижения по карьерной лестнице для тех, кто проявил себя за прошедший год на поприще спасения людей.

В городах проходят праздничные мероприятия и концерты с участием звезд эстрады. По телевизору показывают фильмы и передачи, посвященные подвигам отважных спасателей.

В этот день спасатели обязательно вспоминают своих погибших сослуживцев, а действующий глава министерства отдает дань памяти всем, кто пал смертью храбрых, и традиционно возлагает венок к комплексу памятников «Пожарным и спасателям» и «Ветеранам МЧС России», возведенном на пожертвования сотрудников и неравнодушных граждан. Монументы расположены на Кременчугской улице в Западном административном округе столицы на территории района Фили-Давыдково.