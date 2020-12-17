Террористы обстреляли десятки населенных пунктов в четырех провинциях Сирии

Дамаск, 17 декабря. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляли десятки населенных пунктов в сирийских провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР.

В Идлибской зоне деэскалации в нарушение режима прекращения огня зафиксировано 33 обстрела со стороны террористов «ан-Нусры», большая часть из которых в провинции Идлиб (24). Также боевики открывали огонь в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.

Со стороны боевиков, подконтрольных Турции, за минувшие сутки нарушений режима прекращения огня не зарегистрировано.

В ЦПВС добавили, что в четверг состоялось 117-е совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасака. Российские подразделения военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака.

«На участке Телль-Тамер, Айн-Исса трассы М-4 организовано сопровождение 298 автомобилей и 382 человек гражданского населения. Всего с 25 мая осуществлено сопровождение 35 292 автомобилей и 67 392 человек», — добавили в Центре по примирению.

Ранее ФАН сообщал, что в провинции Эс-Сувейда состоялась встреча представителей командования российской авиагруппы в Сирии с лидерами местных племен и религиозными деятелями. Встреча имела очень важное значение для установления и закрепления мира в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.