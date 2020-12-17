Разъяснен порядок оформления «путинской» выплаты пяти тыс. рублей на детей

Москва, 17 декабря. Российским семьям с детьми до семи лет включительно будет начислена выплата в пять тысяч рублей без подачи заявления. Порядок оформления выплаты разъяснен на сайте госуслуг.

О решении выплатить пять тысяч рублей на детей на ежегодной пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин.

«Семьи с детьми до восьми лет, рожденными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату пять тыс. рублей на каждого такого ребенка», — сообщается на сайте госулуг.

«Путинская» выплата на детей будет произведена по реквизитам счета, указанного по осуществленным ранее в 2020 году выплатам семьям с детьми до трех лет и семьям с детьми от трех до 16 лет. Заявление требуется подавать, только если был закрыт указанный ранее счет.

Указ о перечислении выплат на детей перед Новым годом подписал Путин. Как заявил президент России, эта мера уже обсуждалась с его администрацией и правительством.

Причиной инициативы главы государства стали ограничения, введенные на фоне обострения эпидемиологической ситуации. Решения по борьбе с коронавирусом подразумевают запрет массовых мероприятий, из-за чего российские дети лишаются новогодних праздников в привычном выражении.

Решение президента о перечислении выплат семьям с детьми прокомментировала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Сенатор считает, что это будет хорошей поддержкой семьям, у которых есть маленькие дети. Выбор ограничения по возрасту детей Бибикова объяснила тем, что именно семьи с маленькими детьми чаще других испытывают финансовые трудности.