Газзаев: Единство наших граждан — залог будущих достижений России

Москва, 17 декабря. Благодаря единству нашего многонационального и многоконфессионального народа, страна проходит испытания тяжелейшего года, заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей, заслуженный тренер России Валерий Газзаев, комментируя большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

В четверг глава государства провел пресс-конференцию, которая продолжалась более четырех часов. Путин ответил на десятки вопросов, касавшихся как внутренней и внешней политики, так и некоторых личных тем.

В беседе с ФАН Газзаев напомнил, что первый вопрос, заданный корреспондентом из Магадана, касался оценки президентом такого «плохого» уходящего года.

«Полностью разделяю позицию президента о том, что страна стоит перед необходимостью решать текущие проблемные вопросы вне зависимости от того, благоприятные для этого условия или нет. И то, что этот год выдался не только для России, но и для всего мира беспрецедентно тяжелым, заставляет лишь еще больше мобилизоваться нам всем на решение текущих проблем», — отметил футбольный тренер.

Он особенно отметил тот факт, что глава государства назвал главный фактор, помогающий России наиболее эффективно проходить полосу любых препятствий — это «наше единство, которое во все времена отличало наш народ». Волонтеры, общественные организации и все органы власти выступали в сложный период из одних позиций взаимопомощи и интенсивной работы.

«С патриотических позиций, которые занимают большинство жителей нашей страны, только и возможно решать задачи развития российского государства. Среди одного из свидетельств нашего единства президент назвал празднование юбилея 75-летия Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Несмотря на трудности, нам удалось провести парад Победы. Полностью согласен с президентом, что единство наших граждан — залог прошлых, настоящих и будущих достижений нашей великой страны», — резюмировал Газзаев.

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