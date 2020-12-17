Первый Международный экономический форум Центральной Африки прошел в Банги

Банги, 17 декабря. В столице ЦАР состоялся первый Международный экономический форум Центральной Африки (FEIAC) под эгидой президента Фостен-Арканжа Туадера.

Мероприятие было организовано в формате видеоконференции на платформе ZOOM. Проведение Форума стало важным и необходимым шагом на пути к созданию благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений между Центральноафриканской Республикой и ее международными и региональными партнерами.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Фирмен Нгребада и другие высшие должностные лица Центральноафриканской Республики и африканских государств, а также руководители компаний международного и регионального уровня, представители государственных и интеграционных органов в ассоциациях Африканского континента и ведущие мировые эксперты в центральноафриканском регионе.

Открыл форум премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада, рассказав об экономической ситуации в Республике:

«Экономика ЦАР усилилась с момента подписания Хартумского соглашения в 2019 году. В 2019-м ее рост составил 3,1%. Несмотря на пандемию, Всемирный банк предсказывает рост до 3,5% в 2021 году. С приходом к власти президента Туадера стали развиваться сельское хозяйство, горная промышленность и другие секторы экономики, на нее также положительно повлияло улучшение безопасности. Стабильно выплачивается и сокращается государственный долг. Правительство старается разнообразить экономику, чтобы меньше зависеть от экспорта таких продуктов, как хлопок, алмазы, кофе, дерево и других. Правовая база, созданная правительством под руководством президента, обеспечивает благоприятный инвестиционный климат. В ближайшем будущем ЦАР может усилить торговые отношения с давними партнерами, такими как Франция, ЕС, Китай, США, а также новыми партнерами — Россией, Кореей и Японией. Улучшилась экономическая и финансовая ситуация: ВВП восстановился с минус 37% в 2013 году до 3,8% в 2018 году и 4,5% в 2019 году, выросли внутренние доходы с 46 миллиардов франков в 2013 году до 112 миллиардов в 2018 году и 120 миллиардов в 2019 году, Международным валютным фондом была предоставлена программа расширенного кредитования и прошли переговоры по ее продолжению на три года. Проведена рационализация государственных расходов с созданием механизма борьбы с коррупцией и плохим управлением, улучшение делового климата с налаживанием диалога между государственным и частным секторами».

Далее спикеры высказали свое мнение о перспективах развитии экономики африканских стран.

Феликс Молуа, министр экономики, планирования и сотрудничества ЦАР:

«ЦАР удается выйти из экономического кризиса и восстанавливать страну. Было вложено много инвестиций в административную, военную энергетическую инфраструктуры. Особенно в области здравоохранения. В сфере энергетики реализуются проекты по установке источников возобновляемой энергии при поддержке Китая и Всемирного банка, активно развиваются такие перспективные и современные проекты, как установка солнечных ламп в городах, также при финансировании ЕС, Всемирного банка и ООН были построены новые и улучшены старые системы снабжения жителей питьевой водой. Практически завершено учреждение национального фонда по поддержке инвестиций. Были приняты законы, облегчающие открытие предприятий и облегчающие их налогообложение. Правительство разрабатывает планы по реабилитации экономики ЦАР и стимулированию торговли, а также прилагает усилия по модернизации сельскохозяйственной промышленности. Я оцениваю перспективы экономического развития как многообещающие, этому будет способствовать проведение прозрачных и мирных выборов».

Тьерри Оронфей, советник президента Центральноафриканской Республики по новым технологиям:

«ЦАР, находясь в центре континента, должна последовать примеру Руанды и развиваться в области цифровых технологий. В частности, ЦАР уже вступила на этот путь под руководством министра Феликса Молуа, который руководит проектом по проведению оптоволокна по территории страны».

Ричард Нгатиа, председатель Торгово-промышленной палаты Кении:

«Пандемия коронавируса оказала сильное влияние на экономику Африки и мира. И крайне важно, чтобы во время таких чрезвычайных ситуаций государство имело план действий на национальном уровне для поддержки всех сфер, в том числе экономики, а также частных и государственных предприятий и финансового благополучия отдельных граждан Частный сектор играет важную роль в развитии экономики, сотрудничая с правительством и партнерами в таких ключевых отраслях как сельское хозяйство, промышленность, энергетика и других. Для экономического развития также необходимо сократить государственный долг, поддерживать инвестиции увеличивая конкурентоспособность местных предприятий, регулировать рынок и стимулировать экспорт, развивать сотрудничество с международными партнерами».

Евгений Корендясов, старший научный сотрудник Центра российско-африканских отношений Российской академии наук, бывший посол России в Буркина-Фасо, Мали и Нигере:

«Несмотря на то, что в экономике ЦАР и вообще в стране все еще остается много проблем, которые нужно решить, поражают уже достигнутые результаты. Между Россией и ЦАР стабильно развивается экономические и политическое сотрудничество, начало которому было положено на первом Форуме Россия — Африка в 2019 году в Сочи. Это сотрудничество основано на двух принципах: взаимном развитии, во-первых, экономики двух стран и, во-вторых, их культурном развитии и обмене. Российский подход практичен и исходит из реальных возможностей нашей страны. Сейчас РФ сконцентрирована на увеличении своего экспорта в африканские страны, а также занимается строительством производств на их территории».

Валид Фаргал, директор Ежегодной встречи инвесторов (Annual Investment Meeting):

«Пандемия повлияла на все страны, правительствам пришлось приспосабливаться к новому режиму работы. Правительство ОАЭ разработало в такой ситуации систему «умного» электронного правительства, которое позволяет вести работу, не выходя из дома. Африканским странам имело бы смысл развивать у себя такие проекты, так как они бы привлекали инвесторов. Проведение этого форума в формате онлайн свидетельствует о том, что ЦАР развивается в этом направлении».

Кристиан Пут, председатель Африканского центра международных дипломатических, экономических и стратегических исследований:

«Первое, что меня поразило после того, как я выслушал мнения спикеров, это тот факт, что в целом макроэкономические показатели являются положительными. Необходимо продолжать работу по консолидации, результатом которой уже сегодня является рост реального ВВП в ЦАР в 2019 году порядка 4,5%. Поэтому, несмотря на текущую ситуацию с пандемией, мы можем ясно видеть, что глубокая работа, проводимая нынешней командой, приносит свои плоды. Также я могу привести другой статистический пример — профицит бюджета. Необходимо придерживаться заданной динамики, в частности касаемо переговоров с МВФ о программе на 2020-2022 годы, так как это позволит усилить эффект. Следующий момент, на котором я хотел бы остановиться, это молодежь. Мне кажется, что частный сектор, о котором мы говорим, является движущей силой развития экономики, и мы не можем развивать его, если мы не сосредоточимся на молодежи, образовании и месте женщины в обществе. Также необходимо продолжать развивать такие отрасли как сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность».

В заключении Форума состоялась дискуссия между участниками секций и обсуждение вопросов к докладчикам.