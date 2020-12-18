Эрдоган ответил новыми ракетами на санкции США

Турецкие националисты призывают запретить курдскую партию, как Сирия победила Турцию без войны, прозвучало предложение закрыть американские базы в Турции, сотни турецких подростков предстали перед судом за «оскорбление» Эрдогана. Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Отчеты по коронавирусу в Турции вызывают сомнения

Ежедневно в Турции от коронавирусной инфекции умирает более 200 человек. Позитивные результаты тестов на COVID-19 каждый день фиксируются у около 30 тыс. человек, общее количество случаев заражения в стране достигло 1,9 млн человек, а число смертей перевалило за 17 тысяч.

Однако специалисты в Турции обращают внимание, что страна находится на шестом месте в мире по количеству заражений — но лишь на 19 месте по смертности от COVID-19. Разница между общим количеством случаев и смертей в Турции вызывает вопросы и заставляет предположить, что турецкие власти могут скрывать настоящее количество погибших от вируса.

Националисты предложили запретить курдскую партию, однако правящая AKP выступает против

Лидер «Партии националистического движения» (MHP) Девлет Бахчели пришел в ярость после того, как зампредседателя «Партии справедливости и развития» (AKP) отклонил его призыв закрыть курдскую «Демократическую партию народов» (HDP). Националисты являются союзниками AKP в правящей коалиции.

Глава крайне правой партии гневно отреагировал на слова заместителя председателя ПСР Нумана Куртулмуша, который негативно отозвался об инициативе Бахчели: тот ранее призвал внести изменения в конституцию страны, чтобы запретить деятельность прокурдской оппозиции.

С 2015 года власти Турции задержали 16 тысяч сторонников HDP

Спикер курдской HDP Эбру Гюнай в беседе с журналистами заявила о репрессиях со стороны турецких властей.

Действия правящих сил Гюнай назвала «политическим геноцидом». В ходе полицейских операций властями были задержаны 16 490 сторонников HDP, включая сопредседателей, депутатов, глав муниципалитетов, округов, руководителей и членов партии.

«Из них было арестовано 3 695 человек. Среди них в заложниках находятся семь депутатов и 15 членов центрального комитета партии. Кроме этого 13 наших депутатов были лишены мандатов», — сообщила она «Би-Би-Си».

HDP Sözcüsü Ebru Günay: 24 Haziran 2015'ten bu yana gözaltına alınan 16 bin 490 partilinin 3 bin 695'i tutuklandıhttps://t.co/rJKvrqkZRB pic.twitter.com/PlgYjwO2MC — BBC News Türkçe (@bbcturkce) December 11, 2020

США ввели санкции против Турции за С-400

14 декабря США объявили о введении ограничений в отношении Управления оборонной промышленности (SSB) Турецкой Республики в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Под ограничение попало высшее руководство оборонной промышленности Турции.

Санкции включают запрет на передачу экспортных лицензий и разрешений Управлению оборонной промышленности Турции, а также заморозку активов и визовые ограничения в отношении главы управления Исмаила Демира и других высокопоставленных сотрудников управления.

В НАТО призвали США и Турцию найти «позитивное решение»

После введения американских санкций генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников — США и Турцию — найти «позитивное решение» этой проблемы.

«Я призываю всех союзников по НАТО, Турцию и других союзников изучить, есть ли способы найти позитивное решение», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем в Брюсселе.

Генсек НАТО также добавил, что сожалеет, что военный блок оказался в ситуации, когда союзникам приходится вводить санкции друг против друга.

Stoltenberg’den yaptırım açıklaması:



Türkiye ve tüm NATO müttefiklerine 'çözüm yollarını arama' çağrısında bulunuyorumhttps://t.co/S3cPMnAjrh pic.twitter.com/Jlf28JbRMK — KararHaber (@KararHaber) December 15, 2020

Союз Анкары и Вашингтона под угрозой распада

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что санкции США из-за С-400 «пошатнули все ценности их союза», и призвал к возобновлению сотрудничества между союзниками по НАТО.

MSB HULUSİ AKAR: ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle müttefiklikle, mevcut askerî, politik gerçeklerle ve NATO ittifakının güvenliği ile bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/kRrerINra0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2020

Эрдоган ответил на санкции США новыми ракетами HISAR-A+

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал санкции США и заявил, что истинная цель Вашингтона состоит в том, чтобы подорвать прорыв, начатый Турцией в оборонной промышленности, и сделать турок зависимыми от иностранной военной помощи.

В ходе выступления Эрдоган объявил о проведении финальных испытаний «первой национальной и отечественной» ракетной системы ПВО HISAR-A+, которая была создана турецкими компаниями ASELSAN и ROKETSAN.

«Несмотря на санкции, Турция продолжит инвестировать в оборонную промышленность», — заявил Эрдоган.

İlk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan Hisar-A+'da envantere giriş öncesi son test atışının başarılı şekilde gerçekleşti.



Ülkemize, savunma sanayimize hayırlı olsun. #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/zwaRdG514p — Av. Yusuf Beyazıt (@yusufbeyazit60) December 16, 2020

Турецкая оппозиция предложила ответ на санкции

Главная оппозиционная партия Турции «Республиканская народная партия» (CHP) раскритиковала американские санкции и призвала власти страны в кротчайшие сроки начать использовать ЗРС С-400.

«Покупка С-400 является суверенным решением Турции, поэтому мы выступаем против решения США. Турция была вынуждена купить систему С-400 и использовала свое предпочтение в этом направлении», — заявил заместитель председателя CHP Унал Чевикоз.

В Турции предложили закрыть американские базы Инджирлик и Кюреджик

Лидер партии «Возвращение благоденствия» (Yeniden Rerah) Фатих Эрбакан призвал закрыть военные базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США против Турции.

«На действия США мы должны ответить соразмерно. Мы призываем власти закрыть американские базы Инджирлик и Кюреджик», — объявил он.

Fatih Erbakan'dan incirlik ve Kürecik üsleri kapatılsın önerisi



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Национальную лотерею на Новый год в Турции назвали «грехом»

Турецкое Управление по делам религий (Diyanet) заявило, что покупка билетов на новогоднюю лотерею Milli Piyango и получение призовых денег от розыгрыша является «грехом».

Национальное управление лотереи Турции было передано в собственность Фонда благосостояния, государственного агентства, основанного в 2016 году, председателем которого является президент Турции Эрдоган.

В этом году в лотерее разыгрывается 100 млн турецких лир (примерно 12,9 млн долларов).

Diyanet İşleri: "Milli Piyango bileti almak haramdır ve kumardır." pic.twitter.com/HNjg7XTfmV — İstanbul Anlık (@istanbulanlik) December 17, 2020

Турецкий ведущий Фатих Алтайлы: Мы проиграли Сирии без войны

Во время передачи на канале Habertürk ведущий телеканала и известный обозреватель Фатих Алтайлы заявил, что Анкара «проиграла Дамаску без войны», а «4 млн солдат взяли Турцию в плен».

«Для сирийских беженцев медицинские услуги бесплатны — но не для граждан Турции. Гражданам Турции запрещено гулять по улицам, но сирийцы могут выходить на улицу, размахивать там руками, и никто ничего не спросит», — возмущался Алтайлы.

Fatih Altaylı'nın mültecilerle ilgili ırkçı söylemleri hakkında suç duyurusu



????Altaylı'nın “Türkiye’yi Suriye’ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye’yi esir almış gibi görünüyorlar” sözleri üzerine Mülteci Hakları Derneği, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. pic.twitter.com/VZWLqGjpUT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 16, 2020

В Турции находится более 3,6 млн сирийских беженцев

Согласно заявлению МВД Турции, официально зарегистрированное количество сирийцев в Турции составляет 3 638 288 человек. В октябре министр внутренних дел Сулейман Сойлу отметил, что более 400 тыс. сирийцев «добровольно» вернулись в свою страну после того как Турция создала «зоны безопасности» в рамках военных операций на севере и северо-западе Сирии.

Турция и ЕС договорились о здравоохранении и образовании для беженцев

Турция и Евросоюз подписали сделку на сумму 780 млн евро в рамках программы «Фонда для беженцев в Турции» (FRIT). В ее рамках будут выделены средства на бесплатное здравоохранение и улучшение образования для сообществ мигрантов. Проект также направлен на обеспечение языкового образования в попытке облегчить интеграцию студентов-мигрантов.

Сотни подростков в Турции предстали перед судом за «оскорбление» Эрдогана

За минувшие шесть лет турецкие власти завели 128 872 расследований из-за «оскорблений» президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Прокуратура рассмотрела 36 066 жалоб и только за 2019 год возбудила уголовные дела по 11 371 из них.

Согласно статье 299 Уголовного кодекса Турции, «оскорбление президента» может караться тюремным заключением на срок от одного до четырех лет. Если деяние совершено открыто, наказание увеличивается на одну шестую.

За шесть лет всего около 903 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет предстали перед судом по указанным обвинениям. Это наглядно свидетельствует о полном отсутствии свободы выражения мнения в стране. Возраст 264 из этих подростков — менее 14 лет.

Статистика Минюста Турции показывает, что за шесть лет уголовные дела были возбуждены в отношении 27 717 подозреваемых из 128 872 расследований.

YouTube назначит представителя в Турции

Американский видеохостинг YouTube объявил о назначении представителя в Турции в соответствии с законом о социальных сетях, который страна приняла этим летом.

Принятая в июле законодательная поправка требует, чтобы платформы социальных сетей, которые посещает более чем миллион пользователей в день, включая Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, назначили представителей в Турции.

Специалисты считают, что этот закон был принят властям Турции для обеспечения цензуры в соцсетях.

Несмотря на крупные штрафы, кроме YouTube ни одна компания до сих пор не согласились назначить представителей в Турции.