Полиция конфисковала тонну контрафактного алкоголя на северо-западе Турции

Бурса, 17 декабря. Полиция Турции конфисковала тонну контрафактного алкоголя в результате операции по борьбе с оборотом некачественных напитков, сообщает информационное агентство Sabah.

Авторы публикации отмечают, что сотрудники правоохранительных органов увеличили количество рейдов после недавней трагической гибели трех жителей региона в результате употребления поддельного спиртного. Изъятая партия была отправлена транспортной компанией из населенного пункта Текирдаг.

По данным журналистов, полицейские арестовали четверых подозреваемых, которые причастны к ведению нелегального бизнеса. По данному делу проводится расследование.

Ранее ФАН сообщал об изъятии 460 литров поддельного алкоголя на юго-востоке Турции.