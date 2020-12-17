«МВД» ПНС Ливии выдало ордер на арест противника Башаги

Триполи, 17 декабря. Источники в службах безопасности сообщили, что «Министерство внутренних дел» Правительства национального согласия (ПНС) выдало ордер на арест экс-главаря незаконного формирования Хейсама Таджури, который в конце ноября вернулся в столицу Ливии.

По информации Misrata.tv, правоохранительному департаменту, а также группировке RADA приказали арестовать бывшего лидера «Батальона революционеров Триполи». МВД ПНС обвиняет Хейсама Таджури в краже государственных денег и сотрудничестве с ОАЭ во время операции «Вулкан гнева».

Ранее ФАН сообщал, что экс-главарь незаконного формирования вернулся в Ливию с целью изгнать представителей банд, лояльных «МВД» ПНС Фатхи Башаги. Однако боевики Мисураты сразу назначили 10 млн динаров за голову Таджури.