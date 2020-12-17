Строители очистных сооружений устроили забастовку в Волгограде

Волгоград, 17 декабря. В подрядной организации, возводящей очистные сооружения на острове Голодном в Волгограде, произошел трудовой конфликт. Отказались работать строители, которым своевременно не выдали премию за прошлый месяц.

Забастовку объявили 16 рабочих. Кроме того, они высказывали претензии по поводу отсутствия зимней спецодежды.

Сегодня же руководство предприятия провело встречу с трудовым коллективом. Как оказалось, рабочие были правы насчет комплектов теплой одежды. Бастующих заверили, что ее закупка проведена, до конца недели ожидается поставка.

А вот с премиями вопрос будет решаться дольше. Их выплатят до 28 декабря. Этим обещанием руководители фирмы-подрядчика успокоили своих сотрудников.

В итоге забастовка оказалось однодневной. Уже завтра все строители вернутся к работе.

Подрядчик заверил своего заказчика – мэрию Волгограда, что выявленные в ходе проверки нарушения будут устранены в кратчайшие сроки. В администрации продолжают следить за ситуацией.

Новый комплекс биологической очистки на острове Голодном строится в рамках госконтракта. Сооружение станет принимать коммунальные стоки практически со всего города. Мэрия заявляет, что своевременно оплачивает работы.

Ранее ФАН сообщал, что строительная фирма из Энгельса Саратовской области с мая по декабрь не выплачивала зарплату 105 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила свыше 6,3 млн рублей.