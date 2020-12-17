Основной экспорт круглого леса из Томской области идет в Китай

Томск, 17 декабря. Экспорт леса и пиломатериалов из Томской области в 2020 году превысил 1,5 миллиона кубических метров. В Китай в этом году было вывезено 52% экспортного круглого леса, об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

«За 11 месяцев в Томской области было сертифицировано 6,4 тысячи кубических метров круглого леса, 1,449 миллиона кубических метров пиломатериалов, 44,443 тысячи кубических метров прочих пиломатериалов, 63,8 тонны прочих пиломатериалов», — сообщили в Россельхознадзоре.

Экспорт пиломатериала за 11 месяцев составил в Узбекистан 42%, в Китай 31%, в Киргизию 13%, в Казахстан 7%, во Вьетнам и Таджикистан по 2%.

В российские регионы из Томской области было отправлено круглого леса 12,99 тысячи кубических метров — в Алтайский край, 210 кубометров — в Приморский край, 175 — в Республику Карелия, 90 — в Нижегородскую область.

«Основной экспорт круглого леса производится в Китай и составляет 52% от всего объема. Экспорт в Киргизию составляет 20%, в Казахстан — 12%. Экспорт прочих лесоматериалов производится в Китай — 93%, Вьетнам — 3%», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, 1 декабря в селе Павлово Каргасокского района Томской области произошел пожар на лесозаготовительном предприятии, в результате которого погибло двое иностранных рабочих.