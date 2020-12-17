Американский сенатор признал массовые фальсификации на выборах в США

На вчерашних слушаниях в Сенате США были обнародованы факты массовых фальсификаций на президентских выборах и прозвучали слова о наличии серьезных нарушений в процессе голосования. Эти слушания впервые поставили под сомнение итоги ноябрьских выборов в стенах американского конгресса. Председатель сенатского комитета по внутренней безопасности и делам правительства Рон Джонсон прямо заявил, что «высокий процент американцев не считает результаты президентских выборов 2020 года законными из-за очевидных нарушений, которые не были полностью изучены». По словам Джонсона, цель слушаний — пролить свет на истинные факты о нарушениях и возможной фальсификации выборов.

Перед сенаторами выступил Кристофер Крэбс, бывший глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности, который был уволен со своей должности президентом Дональдом Трампом сразу после выборов. Ответственный за чистоту и безопасность избирательного процесса чиновник ранее отрицал любые возможные фальсификации и заявлял прессе, что «выборы 2020 года были самыми защищенными в истории». На слушаниях Крэбс, подозреваемый сторонниками Трампа в сговоре с демократами, вел себя аналогичным образом и твердил, что нет никаких оснований говорить о нарушениях и манипуляциях с голосами избирателей.

Однако в ходе ответа на вопрос одного из сенаторов Крэбс признал, что машины для подсчета бюллетеней компании Dominion Voting Systems были подключены к глобальной сети, то есть потенциально могли быть взломаны с удаленного компьютера. Ранее этот факт усиленно отрицался всеми чиновниками и служащими, ответственными за сбор и подсчет голосов, в том числе официальными представителями компании Dominion.

На слушаниях выступил один из адвокатов Трампа — Джеймс Труппис. По его словам, в штате Висконсин 200 000 голосов было получено Байденом в нарушении законодательства штата. Громче всего на слушаниях прозвучал голос известного и популярного сенатора Рэнда Пола, который открыто признал, что на президентских выборах 2020 года имели место серьезнейшие фальсификации.

«Американские суды еще не определились с фактами. Они никогда не пытались изучить факты, — заявил Пол. — Фальсификации имели место. Эти выборы были украдены, и единственный способ исправить это в будущем — укрепить законы».

Своими словами Пол фактически подал сигнал всем политическим силам, что 6 января 2021 года он намерен оспорить голосование выборщиков в Сенате США и поддержать Дональда Трампа.

Нет никаких гарантий, что протрамповская позиция Пола приведет к каким-либо серьезным последствиям для политического будущего Байдена и Трампа. Велика вероятность, что после формального отказа утверждать итоги выборов отдельными сенаторами и конгрессменами, большинство в Конгрессе США все равно официально признает Байдена президентом. Однако сам факт, что некоторые влиятельные республиканцы в Сенате США демонстративно ослушались своего лидера Митча Макконела, который официально поздравил Байдена с победой на выборах, свидетельствует о серьезном расколе в Республиканской партии.

Предательство частью республиканских элит Дональда Трампа воспринимается американскими консерваторами резко отрицательно: такие политики, как сенаторы Митт Ромни, Линдси Грэм да и сам Макконел стремительно теряют авторитет в глазах собственных избирателей и вряд ли могут рассчитывать на переизбрание в будущем.

На сенатских слушаниях случилась примечательная стычка между республиканцем Роном Джонсоном и демократом Гэри Питерсом. Демократы долгое время уверяли, что коррупционный скандал, связанный с именем Хантера Байдена, сыном «избранного президента» — это российская дезинформация. Джонсон назвал своего коллегу по комитету внутренней безопасности лжецом и подчеркнул, что демократы длительное время вводили в заблуждение американскую общественность и скрывали от народа Америки дело государственной важности.