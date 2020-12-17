Сенатор Джабаров объяснил бегство журналиста «Би-Би-Си» с пресс-конференции Путина

Западные журналисты в очередной раз использовали пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, чтобы бездоказательно обвинить Россию, но получили ясный и жесткий ответ. На это в разговоре с корреспондентом ФАН обратил внимание первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Задача западных СМИ — трактовать все в свою пользу и ставить все с ног на голову, — заявил сенатор. — Наглядный пример — их заявления об «аннексии Крыма», и наш президент очень хорошо здесь сказал. За что они наказывают крымчан санкциями? Если это аннексия, то есть если Крым завоеван, то жители тут ни при чем. А если это по результатам добровольного волеизъявления, как это и было, то где же тогда речь о демократии?»

То же самое касается и блогера Алексея Навального или истории с отравлением Скрипалей в британском Солсбери, добавил сенатор. Россия готова к любому сотрудничеству, но до сих пор Запад не предъявил ни одного доказательства ее вины. Российской стороне ничего не дают, а только обвиняют ее, подчеркнул политик.

«Еще не было расследования, а против нас уже ввели санкции! — отметил Джабаров. — Президент очень хорошо и жестко здесь сказал: мы — «белые и пушистые» по сравнению с ними. Это не мы придвинулись к границам НАТО — это НАТО придвинулась к нашим границам, а мы как стояли, так и стоим за своей государственной границей».

Это они рвут все договоры, прерывают отношения, вводят санкции, а чувствовать вину должна Россия? О какой вине России перед Западом вообще можно говорить, задается вопросом сенатор.

«Это типичная манера западных журналистов. Репортера «Би-Би-Си» Стивена Розенберга очень расстроил ответ нашего президента, — обратил внимание Джабаров. — Я видел, как он потом еще немного посидел в зале, а потом просто ушел расстроенный. Он выполнил свою задачу и будет потом описывать, как он задал «очень неудобный вопрос» Путину. Но, честно говоря, вопрос был просто глупый, если сказать корректно, и даже смешной».

Запад вообще рассматривает Россию исключительно как конкурента. В том числе поэтому их СМИ, как пример, всячески «заплевывают» наши вакцины.

«Президент правильно заметил насчет вакцины. Я, например, тоже сторонник вакцинации, но я просто не успел: к сожалению, к этому моменту я уже заболел, а вакцины еще не было, — рассказал сенатор. — Чтобы сомневающимся понять, нужна ли вакцина или нет, надо просто посмотреть на тех, кто уже заболел этим «ковидом». Я думаю, что желающих привиться станет в десятки раз больше».

Позиция России совершенно открыта и честна, мы предлагаем свои вакцины абсолютно всем странам. Но когда нам хвалят вакцину Pfizer, которая действует 4–5 месяцев, тогда как наша — два года, становится понятно, что речь идет только о бизнесе, констатировал политик.

«Нас пытаются вытеснить, как будто нашей вакцины вообще нет! Ее как бы не замечают, — подчеркнул Джабаров. — Вообще, нашей медицине, которая отработала этот год, — низкий поклон! Медики сделали невозможное: фактически с нуля мы воссоздали, реанимировали службу, которая закладывалась еще в советское время».

По мнению сенатора, такой же стратегии Запад придерживается и в отношении других проектов, таких как строительство газопровода «Северный поток — 2».

«К сожалению, сейчас политика тесно переплетается с бизнесом, — отметил сенатор. — Путин верно сказал по «Северному потоку — 2», что это чисто коммерческий проект, что он выгоден немцам в первую очередь и вообще всей Европе. Понятно, что американцы пытаются вытеснить нас с европейского рынка, и я здесь не скажу ничего нового. Но, тем не менее, ведь те же самые немцы — очень прагматичные люди: они лишнего пфеннига не заплатят за то, что дороже. Они обязательно воспользуются этим, помогут достроить «Северный поток — 2» и еще в будущем скажут нам спасибо. А мы должны продолжать работать, не оглядываясь ни на кого».

Сегодня состоялась очередная пресс-конференция российского лидера, как сообщал ФАН. Путин ответил на поступившие вопросы как от журналистов, так и от обычных граждан РФ.