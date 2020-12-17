Эксперт Кот рассказал о наркотических практиках в украинской армии в Донбассе

Практика употребления наркотиков часто встречается среди солдат ВСУ — вынужденные нести смерть и смотреть ей в глаза, они не всегда в состоянии перенести полученный стресс на трезвую голову. Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Ранее в Луганской Народной Республике на линии соприкосновения близ населенного пункта Фрунзе был задержан украинский солдат с явными признаками алкогольного и наркотического опьянения. По информации начальника Управления Народной милиции ЛНР, полковника Яна Лещенко, неизвестное лицо, направлявшееся со стороны позиций 14 бригады ВСУ, передвигалось без оружия и с явными нарушениями координации движений. Во время осмотра состояние мужчины сильно ухудшилось, и во время реанимационных мероприятий он скончался от остановки сердца.

«Ноги у наркомании украинских военнослужащих растут еще со времен Майдана, — заметил Кот. — Тогда, зимой 2013–2014 годов, протестующие, устроив свою вакханалию, разливали чаек с наркотиком «каптагон», являющимся психостимулятором. Во время «революции достоинства» вообще было много подобного рода веществ: людям на площади требовалось почувствовать свою исключительность и «возвышенность», одним словом — оторваться от реальности — поэтому наркотики стали одной из основных движущих сил переворота».

Президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» отметил, что с тех пор изменилось лишь то, что запрещенные вещества перекочевали с площадей в батальоны ВСУ, отправившиеся на войну в Донбассе.

«Так что инцидент, который случился на линии соприкосновения в ЛНР далеко не первый, — заявил эксперт. — С «той стороны» к ополченцам довольно часто приходят люди в неадекватном состоянии. Очень жаль, конечно, что в данном случае тот парень скончался — уж не знаю, есть ли у него грех за душой, убил ли он кого-нибудь, но в целом то, что он оказался на войне, говорит о жуткой трагедии всего украинского народа. Когда молодые мужики вместо того, чтобы пахать, сеять, работать и рожать детей, вынуждены идти убивать — это самое ужасное».

Собеседник ФАН убежден, что наркотики нужны солдатам ВСУ для «стирания реальности» и уничтожения в себе «божественного начала» — только так, по его словам, можно «переступить черту» и нести смерть ближнему своему.

Кот выразил уверенность, что, если бы военнослужащий, забредший в состоянии наркотического опьянения на позиции ЛНР, выжил, с ним не случилось бы ничего плохого.